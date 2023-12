Bundesliga - Die stärksten und schwächsten Trainer der Hinrunde: Warum Edin Terzics Fußball nicht für nachhaltigen Erfolg genügt

© getty

Die stärksten Trainer der Hinrunde: Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)

Ähnlich wie Alonso hat auch Sebastian Hoeneß die ersten Jahre seiner Trainerkarriere nicht überstürzt bestritten. Während seiner Zeit in der Nachwuchsabteilung des FC Bayern München beziehungsweise in Verantwortung der Zweitvertretung, die 2020 sogar die 3. Liga unter seiner Leitung gewann, eignete er sich zusehends die Grundtugenden als Trainer an.

Sein Repertoire als Taktiker und Teamentwickler konnte der gebürtige Münchener erst so richtig während seiner zweijährigen Amtszeit bei der TSG Hoffenheim unter Beweis stellen. Auch wenn er am Ende zehn Spiele in Folge sieglos blieb, zeigte Hoeneß, wie er einen mittelprächtigen Kader so coachen konnte, dass dieser zumindest phasenweise einen ansehnlichen Offensivfußball zeigte.

Die Voraussetzungen in Stuttgart waren anfangs um einiges herausfordernder, weil Hoeneß zuerst einmal den VfB vor dem Abstieg bewahren musste. Allerdings war ebenso klar, dass der vorhandene Kader mit seinen erfahrenen Abwehrspielern und teils ungeschliffenen Offensivkräften ein hervorragendes Fundament für Hoeneß sein würde.