Das Topspiel am 15. Spieltag der Serie A bestreiten am heutigen Tag Juventus Turin und die SSC Neapel. Doch wer zeigt / überträgt die Partie live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Zum Auftakt des 15. Spieltags in der Serie A spielt Juventus Turin am heutigen Freitag, den 8. Dezember, gegen die SSC Neapel. Das Duell wird um 20.45 Uhr im Allianz Stadium in Turin angestoßen.

Juventus Turin geht am Abend als leichter Favorit in das Spitzenspiel gegen die SSC Neapel. Die Turiner haben aktuell 33 Zähler auf dem Punktekonto und damit neun mehr als die Neapolitaner. Und mit einem Sieg kann Juventus Turin zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Serie A übernehmen.

Die SSC Neapel hat eine schwere Woche hinter sich. Am vergangenen Spieltag musste Napoli gegen Inter Mailand ran. Die heutigen Gäste verloren die Begegnung deutlich mit 0:3. Zuvor zog die SSC Neapel auch in der Champions League gegen Real Madrid den Kürzeren. Müssen die Neapolitaner heute die dritte Pleite in Folge hinnehmen?

Juventus Turin vs. SSC Neapel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Serie A im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Serie A, 15. Spieltag

Serie A, 15. Spieltag Partie: Juventus Turin vs. SSC Neapel

Juventus Turin vs. SSC Neapel Datum: 8. Dezember

8. Dezember Start: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Allianz Stadium, Turin

Allianz Stadium, Turin Übertragung im TV: DAZN 2

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Juventus Turin vs. SSC Neapel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Serie A im TV und Livestream?

Das Spitzenspiel zwischen Juventus Turin und der SCC Neapel überträgt DAZN live und in voller Länge im TV und Livestream. Der Sender beginnt mit seiner TV-Übertragung auf DAZN 2 um 20.40 Uhr. Für DAZN kommentiert die Partie heute Carsten Fuß, Michi Hofmann ist als Experte im Einsatz.

DAZN zeigt Juventus Turin vs. SCC Neapel ebenfalls live und in voller Länge im Livestream. Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser.

Das Duell von Juve mit Napoli seht Ihr am Abend mit einem DAZN-Unlimited- oder mit einem DAZN-Super-Sports-Abo. Hier findet Ihr alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Abos.

© getty Juventus Turin muss heute gegen die SSC Neapel ran.

Juventus Turin vs. SSC Neapel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Serie A im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt die Begegnung zwischen Juventus Turin und der SSC Neapel heute für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Wir halten Euch über sämtliche Spielgeschehnisse auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Serie A, 15. Spieltag - Die Tabelle