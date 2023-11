Ex-Bayern-Star Benjamin Pavard wird Inter Mailand mit schwerer Knieverletzung wochenlang fehlen

Inter Mailands Benjamin Pavard hat sich im Ligaspiel gegen Atalanta Bergamo am Samstag schwer am Knie verletzt.

Nach eingehender Untersuchung seines Klubs ist nun klar, dass sich der Franzose eine "Verrenkung der Kniescheibe im linken Knie" zugezogen hat. Nach Vereinsangaben wird Pavard den Mailändern damit wochenlang fehlen. Drei bis vier Wochen soll der 27-Jährige eine Funktionsschiene tragen, erst danach soll die Reha beginnen.

Berichten der Gazzetta dello Sport zufolge könnte Pavard insgesamt rund sieben bis acht Wochen fehlen. Der Verteidiger blieb in der 31. Spielminute nach einem Zweikampf mit Ademola Lookman mit sichtlichen Schmerzen am Boden liegen und musste daraufhin auf einer Trage in die Kabine transportiert werden. Der Franzose kehrte danach mit einer Kniebandage an den Spielfeldrand zurück.

Pavard spielt seine erste Saison in Mailand. Im Sommer war er nach vier Jahren an der Isar für 30 Millionen Euro zu Inter gewechselt.