Im Finale der Coppa Italia trifft am heutigen Abend der AC Florenz auf Inter Mailand. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Pokalendspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Mittwoch, den 24. Mai, kommt es im Coppa-Italia-Finale zum Duell zwischen dem AC Florenz und Inter Mailand. Das Pokalendspiel startet um 21.00 Uhr im Stadio Olimpico in Rom. Das Schiedsrichtergespann führt Massimiliano Irrati an.

Inter Mailand hat am heutigen Abend die Möglichkeit, seinen Pokaltitel zu verteidigen. In der vergangenen Saison gewannen die Mailänder das Finale denkbar knapp gegen Juventus Turin. Die Turiner schickte Inter Mailand in diesem Jahr schon im Halbfinale nach Hause. Das Team von Simone Inzaghi räumte zuvor Atalanta Bergamo und Parma Calcio aus dem Weg. Gewinnt der Champions-League-Finalist heute erneut den Titel?

Die Mailänder gehen gegen den AC Florenz heute als leichter Favorit in das Finale. Die Fiorentina spielt in der Liga eine durchwachsene Saison, in den Pokalwettbewerben zeigte der AC Florenz bislang jedoch seine Klasse - auch in der UEFA Conference League steht Florenz im Endspiel.

Auf dem Weg in das heutige Finale kegelte das Team von Trainer Vincenzo Italiano Sampdoria Genua den FC Turin und US Cremonese aus dem Turnier. Krönt der AC Florenz eine starke Pokalsaison und sichert sich seinen ersten Titel seit 2001?

Coppa Italia Finale, Übertragung: AC Florenz vs. Inter Mailand heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

AC Florenz: Terracciano - Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi - Bonaventura, Amrabat, Mandragora - Gonzalez, Jovic, Ikone

Coppa Italia Finale, Übertragung: AC Florenz vs. Inter Mailand heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt am heutigen Mittwoch das Coppa-Italia-Finale zwischen dem AC Florenz und Inter Mailand exklusiv im TV. Auf DAZN 1 seht Ihr das Pokalendspiel am Abend live und in voller Länge ab 20.55 Uhr. Als Kommentator fungiert für DAZN Carsten Fuß, als Experte ist Christian Bernhard im Einsatz.

Im Livestream zeigt DAZN das Endspiel zwischen dem AC Florenz und Inter Mailand ebenfalls live und vollumfänglich. Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App und mit Eurem Laptop im Browser. Alternativ könnt Ihr auf OneFootball das Pokalendspiel am heutigen Abend als Einzelstream erwerben und so im Livestream verfolgen.

Ein Abo kostet bei DAZN zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro im Monat. DAZN bietet Euch dabei mit DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World die Option zwischen drei Abo-Varianten zu wählen. Auf DAZN seht Ihr neben der Coppa Italia, auch die Serie A, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Primera Division, die Ligue 1, die NBA, die NFL, Tennis, Handball, Boxen und noch viele weitere Sporthighlights.

Coppa Italia Finale, Übertragung: AC Florenz vs. Inter Mailand heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Coppa Italia, Finale

Coppa Italia, Finale Duell: AC Florenz vs. Inter Mailand

AC Florenz vs. Inter Mailand Datum: 24. Mai

24. Mai Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Stadio Olimpico, Rom

Stadio Olimpico, Rom Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN , OneFootball

, Übertragung im Liveticker: SPOX

Coppa Italia Finale, Übertragung: AC Florenz vs. Inter Mailand heute im Liveticker

SPOX verfolgt am heutigen Abend das Coppa Italia Finale zwischen dem AC Florenz und Inter Mailand in einem ausführlichen Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde des Pokalfinals. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

