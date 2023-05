AC Milan: Rafael Leao hat neuen Vertrag offenbar unterschrieben

Offensivspieler Rafael Leao hat seinen Vertrag bei der AC Mailand offenbar vorzeitig um vier weitere Jahre verlängert. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, ist das neue Arbeitspapier bis 2028 gültig. Die offizielle Bestätigung des Klubs soll zeitnah erfolgen.

Alle Dokumente seien unterschrieben, Leao verdient offenbar künftig fünf Millionen Euro pro Jahr zuzüglich Bonuszahlungen.

Der 23-jährige Portugiese war in den vergangenen Monaten immer wieder mit verschiedenen Topklubs in Verbindung gebracht worden. Unter anderem sollen Paris Saint-Germain, der FC Liverpool oder Real Madrid ihre Fühler nach Leao ausgestreckt haben.

Die Ausstiegsklausel in seinem neuen Vertrag bei Milan hat es jedenfalls wohl in sich. Laut Romano soll sich diese auf 175 Millionen Euro belaufen.

Leao spielt seit 2019 für Milan, war seinerzeit vom OSC Lille zu den Italienern gewechselt.

Vergangene Saison hatte der portugiesische Nationalspieler mit 21 Scorerpunkten in der Serie A entscheidenden Anteil am Gewinn der Meisterschaft. In der laufenden Spielzeit steht Leao nun aktuell bei 13 Toren und 13 Vorlagen in 44 Pflichtspielen.