Italien: Schiedsrichterin leistet Erste Hilfe - Zuschauer verstirbt im Krankenhaus

Bei der Partie zwischen den italienischen Viertligisten Vastogirardi und Avezzano ist es zu dramatischen Szenen gekommen.

In der Nachspielzeit war ein Zuschauer am Spielfeldrand zusammengebrochen, ehe Schiedsrichterin Cristiana Laraspata herbeieilte. Sie begann mit einer Herzdruckmassage und leistete Erste Hilfe.

Die ausgebildete Sanitäterin verschaffte den Rettungskräften wichtige Zeit, dennoch verstarb der 68-Jährige später im Krankenhaus.

Laraspata wollte an diesem Tag eigentlich einen neuen Karriereweg einschlagen, sie gab ihr Debüt in der Serie D. In ihrem Heimatland wird sie nun als Heldin gefeiert.

"Es waren endlose Momente. Für einen Moment schien sich der Mann sogar erholt zu haben. Ich habe alles getan, um ihn zu retten", sagte Laraspata derGazzetta del Mezzogiorno.