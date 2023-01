In der Supercoppa Italiana kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen AC Milan und Inter Mailand. Alle Informationen zu der Übertragung des Pokalfinals und wo Ihr das Mailänder Stadtderby heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Mittwoch, den 18. Januar, duellieren sich AC Milan und Inter in der Supercoppa Italiana. Die Partie zwischen dem italienischen Meister und dem Pokalsieger wird am Abend um 20.00 Uhr im König-Fahd-Stadion in Riad (Saudi-Arabien) angepfiffen.

Inter geht heute als Titelverteidiger in die Supercoppa Italiana. Im vergangenen Jahr gewannen die Mailänder das Finale gegen Juventus Turin mit 2:1. Inter hat sich in dieser Saison als amtierender Pokalsieger für die Supercoppa Italiana qualifiziert. Das Team von Simone Inzaghi ist gut in das neue Jahr gestartet. Drei Pflichtspielsiege holte Inter in den vergangenen vier Spielen - gegen den AC Monza teilten sich die Mailänder zudem in der Liga die Punkte und liegen damit in der Tabelle der Serie A nur einem Zähler hinter dem Stadtrivalen AC.

AC Milan lieferte nach der WM-Pause dagegen durchwachsene Ergebnisse ab. Nur einen Sieg fuhr die Mannschaft von Stefano Pioli in den vergangenen vier Partien ein. Aufgrund einer 0:1-Niederlage gegen den FC Turin flog AC Milan zudem aus der Coppa Italia. Um heute einen Sieg gegen den Stadtrivalen zu erringen, benötigt AC Milan eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den vergangenen Auftritten. Mit einem Erfolg über Inter würde Milan seinen achten Supercoppa-Italiana-Titel gewinnen - der erste seit 2016.

AC Milan vs. Inter, Übertragung: Supercoppa Italiana heute live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

AC Milan vs. Inter, Übertragung: Supercoppa Italiana heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen AC Milan und Inter in der Supercoppa Italiana zeigt DAZN am heutigen Abend exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 1 beginnt der TV-Sender um 19.50 Uhr mit den Vorberichten zu der Partie, die von Kommentator Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard begleitet wird.

Im Livestream überträgt DAZN heute das Pokalfinale zwischen AC Milan und Inter ebenfalls live und in voller Länge. Den Livestream des Senders findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser.

Ihr benötigt ein Abo bei DAZN, um am heutigen Abend AC Milan vs. Inter live zu erleben. DAZN bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World drei Abo-Pakte an, die zwischen 39,99 Euro und 9,99 Euro pro Monat kosten. Mit einem DAZN-Abonnement seht außerdem die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die NBA, die NFL, Tennis, Handball, Boxen und noch viele weitere Sporthighlights.

AC Milan vs. Inter, Übertragung: Supercoppa Italiana heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

AC Milan: Tatarusanu - Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez - Bennacer, Tonali - Saelemaekers, Diaz, Leao - Giroud

Tatarusanu - Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez - Bennacer, Tonali - Saelemaekers, Diaz, Leao - Giroud Inter: Onana - Skriniar, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Martinez, Dzeko

