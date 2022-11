Serie A: Juve siegt im Derby d’Italia - Lazio schlägt Roma

Lazio Rom hat das Fußball-Stadtderby gegen die Roma gewonnen und den Rivalen in der Tabelle der italienischen Serie A überholt. Durch ein 1:0 (1:0) sprangen die Biancocelesti mit jetzt 27 Punkten auf den dritten Platz hinter der enteilten SSC Neapel (35) und Meister AC Mailand (27).

Felipe Anderson traf für Lazio (29.), die AS Rom mühte sich in den verbleibenden 60 Minuten vergeblich um den Ausgleich. Die Roma (25) ist nun nur noch Sechster, da am späten Abend Rekordmeister Juventus Turin 2:0 (0:0) gegen Inter Mailand gewann und ebenfalls vorbeizog.

Adrien Rabiot (52.) und Nicolo Fagioli (84.) stellten den Dreier sicher. Die Alte Dame Juventus (26) ist neuer Fünfter, Inter (24) mit dem deutschen Nationalspieler Robin Gosens rutschte auf Rang sieben ab. Gosens wurde in der 74. Minute eingewechselt und fälschte den Ball vor dem 0:2 nach einer Grätsche unhaltbar ins Tor ab.

