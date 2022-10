Erste Schiedsrichterin in der Serie A: Ferrieri Caputi schreibt Geschichte

Maria Sole Ferrieri Caputi hat am Sonntag als erste Schiedsrichterin in der Serie A italienische Fußball-Geschichte geschrieben.

Die 31-Jährige debütierte bei der Begegnung zwischen Sassuolo Calcio und US Salernitana 5:0 (2:0) in der höchsten Spielklasse. In der 37. Minute des Matchs gab sie dabei einen Elfmeter. Die Entscheidung wurde vom Videoassistenten bestätigt.

Ferrieri Caputi sammelte bereits Erfahrung in der Serie B und Serie C. Zudem war sie im Oktober 2021 beim Zweitrundenspiel der Coppa Italia zwischen dem Erstligisten Cagliari Calcio und dem Zweitligisten AS Cittadella im Einsatz.

Ferrieri Caputi promovierte in Florenz in Soziologie. Sie arbeitet in einem auf Arbeitsrecht spezialisierten Forschungszentrum in Bergamo.