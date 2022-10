Juventus Turin plant offenbar Rückholaktion für Antonio Conte

Juventus Turin durchläuft derzeit eine handfeste Krise. Führt ein alter Bekannter den Klub wieder in die Erfolgsspur?

Juventus Turin plant nach einer bislang komplett frustrierenden Saison offenbar eine Rückholaktion des ehemaligen Erfolgstrainers Antonio Conte. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, soll Conte im kommenden Sommer den glücklosen Massimiliano Allegri ersetzen, falls Juve in der aktuellen Spielzeit ohne Titel bleibt.

Der Vertrag des 53 Jahre alten Conte bei Tottenham Hotspur läuft 2023 aus, dem Bericht zufolge ist sich der Italiener der Chance bewusst, zu Juve zurückkehren zu können, weshalb es mit den Verantwortlichen der Spurs bislang keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung gegeben haben soll.

Allegri besitzt unterdessen noch einen Vertrag bis 2025, allerdings soll es im Juve-Management immer größere Zweifel daran geben, dass er der richtige Trainer ist. Der 55-Jährige war nach zwei Jahren Pause im Sommer 2021 auf die Trainerbank der Alten Dame zurückgekehrt, doch von den alten Erfolgen seiner ersten Amtszeit bei den Bianconeri (2014 bis 2019) ist Juventus aktuell weit entfernt.

Juventus Turin: Blamable Saison unter Allegri

In der vergangenen Saison hatte sich Juve nur mit Mühe für die Champions League qualifiziert und war im Titelkampf der Serie A chancenlos gegen die beiden Mailänder Klubs. In der aktuellen Spielzeit steht das vorzeitige Aus in der Königsklasse bereits vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase fest. Tiefpunkt war eine 0:2-Niederlage bei Maccabi Haifa. Auch in der heimischen Liga läuft es nicht besser, nach elf Spieltagen rangiert Juve nur auf dem achten Platz, auf Tabellenführer Napoli fehlen bereits zehn Punkte.

Conte wiederum hatte den italienischen Rekordmeister von 2011 bis 2014 und damit direkt vor Allegris erster Amtszeit trainiert. In dieser Zeit gewann Conte in allen drei Saisons den Scudetto und legte den Grundstein für den Aufstieg des Klubs, der unter Allegri danach zweimal ins Finale der Champions League führen sollte. Nach seinem Abschied aus Turin trainierte Conte erfolgreich den FC Chelsea und Inter Mailand, ehe er 2021 nach Tottenham ging.