Juventus Turin vs. Inter, Übertragung: Finale der Coppa Italia heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute Abend steht in Italien das Finale der Coppa Italia an. Dabei trifft im Olimpico Juventus Turin auf Inter Mailand. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier auf SPOX.

Im Finale der Coppa Italia treffen mit Juventus Turin und Inter Mailand zwei der größten Vereine Italiens aufeinander. Rekord-Sieger Juve war bereits 14 Mal Pokalsieger und möchte den Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Im vergangenen Jahr warfen sie im Halbfinale Inter Mailand aus dem Turnier. Der amtierende italienische Meister aus Mailand will sich nun rächen.

In der Liga stehen die Turiner auf dem vierten Platz der Tabelle und sind bereits sicher in der Champions League. Doch in Sachen Meisterschaft hat Juventus Turin in dieser Spielzeit nichts zu melden. Ganz anders sieht das beim Kontrahenten Inter Mailand aus. Für sie ist aktuell noch das Double aus Meisterschaft und Pokal möglich. In der Liga steht man momentan auf dem zweiten Platz nur zwei Punkte hinter dem Stadtrivalen AC Mailand. Das Team von Trainer Simone Inzaghi kann im Finale der Coppa Italia den ersten Titel der Saison eintüten.

Coppa Italia: Die Top 5 Pokalsieger in Italien

Mannschaft Titelgewinne Jahr des Pokalsieges Juventus Turin 14 1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 AS Rom 9 1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007, 2008 Inter Mailand 7 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011 Lazio Rom 7 1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013, 2019 AC Florenz 6 1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001

© getty Juve Angreifer Dusan Vlahovic versucht sich gegen Inters Verteidiger Milan Skriniar durchzusetzten.

Juventus Turin vs. Inter, Übertragung: Finale der Coppa Italia heute live im TV und Livestream

Ihr findet das Finale der Coppa Italia zwischen Juventus Turin und Inter Mailand heute Abend auf DAZN. Ab 20.45 Uhr beginnen die Vorberichte mit Moderator Mario Rieker. Im TV müsst Ihr den Sender DAZN 1 anschalten. Kommentiert wird die Partie von Carsten Fuß zusammen mit Experte Christian Bernhard. Anstoß im Olimpico ist dann um 21 Uhr.

Ihr wollt noch mehr Sport sehen? Auf DAZN gibt es eine große Auswahl an vielen verschiedenen Sportarten. Neben dem Finale der Coppa Italia gibt es auf der Plattform auch die komplette italienische Liga. Dazu findet Ihr die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie die komplette Ligue 1 und Primera Division. Wenn Ihr was anderes als Fußball sehen wollt, dann gibt es zudem andere Sportarten wie Tennis, Handball, US-Sport (NBA und NFL), Motorsport, Radsport, MMA oder Boxen dazu.

Der Preis eines DAZN-Abonnements liegt bei 29,99 Euro im Monat, im Jahr fallen für das Jahresabo 274,99 Euro an.

Juventus Turin vs. Inter, Übertragung: Finale der Coppa Italia heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Juventus Turin - Inter Mailand

Juventus Turin - Inter Mailand Wettbewerb: Coppa Italia

Coppa Italia Spieltag: Finale

Finale Datum: 11. Mai 2022

11. Mai 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Olimpico, Rom

Olimpico, Rom TV: DAZN

Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Juventus Turin vs. Inter, Übertragung: Finale der Coppa Italia heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Juventus Turin: Szczesny - Ju. Cuadrado, Bonucci, Rugani, de Sciglio - Arthur, Miretti, Rabiot - Dybala, Vlahovic, Kean

Szczesny - Ju. Cuadrado, Bonucci, Rugani, de Sciglio - Arthur, Miretti, Rabiot - Dybala, Vlahovic, Kean Inter Mailand: S. Handanovic - Skriniar, de Vrij, Dimarco - Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - L. Martinez, J. Correa

Juventus Turin vs. Inter, Übertragung: Finale der Coppa Italia heute im Liveticker

Ihr habt kein DAZN, wollt aber das Finale verfolgen? Dann schaut doch auf SPOX vorbei! Dort gibt's den Liveticker zum Spiel.

Hier geht es zum Ticker des Pokalfinales zwischen Juventus Turin und Inter Mailand.

