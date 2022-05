AC Mailand holt den Scudetto - "Milan is back": Der elegante Gegenentwurf zu Inter

Die AC Mailand ist zurück auf dem italienischen Fußballthron. Mit einem 3:0-Sieg bei Sassuolo Calcio holten die Rossoneri am Sonntag ihren 19. Scudetto. Mailand ist damit wieder die Fußballhauptstadt Italiens - für den Moment. Aber ist das Milans Schritt zu altem Glanz?

Jung, dynamisch, modern - oder, wie es die eigenen Fans im September anlässlich der Champions-League-Rückkehr nach sieben Spielzeiten ohne Königsklasse formulierten: "Milan is back!"

Etwas mehr als 35 Minuten hatte es bei Sassuolo Calcio am entscheidenden letzten Spieltag gedauert, da war die Luft aus dem Meisterschaftsrennen schon raus. Die Hoffnung von Inter, dass das junge Milan-Team just dann einbrechen würde, wenn alles auf dem Spiel steht, wurde ausgerechnet durch einen der jüngsten Leistungsträger im Kader erstickt.

Rafael Leao zeigte abermals, was für ein überragender Fußballer er ist und warum er als eines der aufregendsten Talente Europas gilt. Zweimal tankte er sich links in den Strafraum und fand jeweils Olivier Giroud (17. und 32.), einmal brach er rechts durch und legte den Treffer von Franck Kessie vor (36.). Der frühe Assist-Hattrick des 22-Jährigen sorgte dafür, dass die vielen mitgereisten Mailänder nichts mehr zu befürchten hatten.

Kirche als Villa und eigene Insel! Das verrückte Ibrahimovic-Imperium © getty 1/20 Viele Klubs haben schon in Zlatan Ibrahimovic investiert. Darunter Ajax, Juve, Inter, Barca, Milan und PSG. Der FC Barcelona zahlte 2009 mit 69,50 Millionen Euro am meisten für den schwedischen Superstar. Doch in was investiert Ibra? © getty 2/20 Das Vermögen des Mittelstürmers wird auf 180 Millionen Euro geschätzt. Sein Gehalt beim derzeitigen Arbeitgeber AC Milan soll 7 Millionen Euro jährlich betragen. Bei United sollen es sogar 26 Millionen Euro pro Jahr gewesen sein. © imago images 3/20 Zlatans im Mai 2022 verstorbener Spielerberater Minos Raiola sah in seinem Schützling etwas Besonderes: "Zlatan ist der Cleverste von allen - und der Reichste." Hier eine Übersicht seiner Investitionen. © getty 4/20 Anlagen und Immobilien: "Ferrari? Ein Flugzeug ist schneller". Zlatan weiß Bescheid. Seine Cessna Citation Longitude im Wert von 23,8 Millionen Euro ist nicht nur schnell, sondern hat auch Highspeed-Internet an Bord. © getty 5/20 2015 kaufte sich der Superstar eine Kirche in Stockholm für umgerechnet 11,8 Millionen Euro - als Wohnhaus! Außerdem gehört ihm die 13. größte Insel Schwedens - Davenso. Der Preis ist allerdings nicht bekannt. © imago images 6/20 Für drei Millionen Euro hat sich der bekennende Jäger auch einen ganzen Wald in der Nähe des Ski-Ortes Aare gekauft. Nach eigener Aussage zum Jagen, Fischen und Schneemobil fahren. © getty 7/20 Kontroverses: Der Schwede investierte in das heimische Sport- und Unterhaltungsunternehmen AEG und holte sich die Hälfte der Anteile. Dadurch erwarb er auch zu 25 Prozent den schwedischen Erstligisten Hammarby. © getty 8/20 "Lustig" fand Ibra das Investment. Das gefiel den Fans in seiner Heimatstadt Malmö mal so gar nicht. Die Ibrahimovic-Statue vor dem Stadion des Malmö FF verlor erst die Nase und dann die Füße durch unbekannte Vandalen. © getty 9/20 Ebenfalls heiß diskutiert ist das Engagement Ibras bei dem Wettunternehmen Bethard. Seine Beteiligung soll einer der Gründe gewesen sein, dass er nicht an der Weltmeisterschaft 2018 in Russland teilnehmen konnte. © imago images 10/20 Werbe-Ikone: Volvo und Zlatan. Das passt. 2014 und 2016 arbeitete Ibra mit dem schwedischen Autohersteller zusammen. Erst als Naturbursche und Jäger und dann als Erfolgsstory aus dem Problemviertel: "Made by Zlatan." © imago images 11/20 Zwischen 2004 und 2014 war Nike der Hauptausrüster von Zlatan. Seitdem wechselt der Stürmer auch gerne zwischen Tretern von Nike und Adidas hin und her. Manchmal sogar in der Halbzeitpause (2017 bei United vs. City). © getty 12/20 Sport für alle. Das ist das Motto von Zlatans eigener 2016 gegründeter Modemarke A-Z Sportswear. Außerdem wirbt der Star für Nivea, Vitamin Wells Sports und Microsoft Xbox. © getty 13/20 Privat: Seine Autobiographie "Ich bin Zlatan" hat sich mehr als eine Million Mal in Schweden verkauft. Die Geschichte eines Jungen, der sich hochkämpft, kam besonders bei der Jugend gut an. © getty 14/20 2012 wurde das Wort "Zlatanera" offiziell in die schwedische Sprache aufgenommen. Es bedeutet "stark dominieren". Außerdem gibt es einen Zlatan-Burger in Paris und den Suchmaschinen-Dienst "Zlatan-Search". © imago images 15/20 Gaming: Seit 2017 gibt es Ibras eigenes Android-Spiel "Zlatan Legends". Man muss mit einem Iron-Man-Zlatan den Ball durch Parcours kicken, ohne dabei Wände zu berühren. © getty 16/20 Auch im eSports mischt Ibrahimovic mit. Das schwedische Start-Up Challengermode gab an, mit 12 Millionen Euro von Investoren unterstützt zu werden. Darunter Zlatan. Schon früher hatte er in die Turnierplattform investiert. © getty 17/20 Sport: Da müllert es doch. Auch der große Zlatan Ibrahimovic investiert in Pferde. 2017 war es das Springpferd Grande Dieni, das er zusammen mit dee Profi-Reiterin Michol Del Signore erwarb. © getty 18/20 Der Tennis-ähnliche Sport Padel erfreut sich immer größerer Beliebtheit - auch in Schweden. Grund genug für den begeisterten Hobby-Padler Zlatan, ein Padel-Center in Uppsala zu ergattern. © imago images 19/20 Hollywood: Natürlich muss es auch einen Film über das Leben von Zlatan Ibrahimovic geben. Das Biopic von Jens Sjögren soll am 19 Mai 2022 in Deutschland starten. Spoiler: Leider spielt sich Zlatan nicht selbst. © getty 20/20 Zlatan erobert Hollywood. Der Superstar wird jetzt wohl auch erfolgreicher Schauspieler. Bei "Asterix und Obelix - Das Reich der Mitte" wird er als Caius Antivirus zu sehen sein. Der Film soll noch 2022 in die Kinos kommen.

AC Mailand: Rafael Leao ist das Gesicht der Milan-Philosophie

Schon in den letzten Wochen, in denen Milan zu wackeln drohte, war der Portugiese die Lebensversicherung des Teams. In 42 Pflichtspielen war der Linksaußen an 26 Toren direkt beteiligt. Allein in den letzten sechs Partien in der Serie A gelangen ihm drei Treffer und sechs Assists, womit er an neun von 13 Toren seines Teams direkt beteiligt war.

Ibrahimovic, Giroud - in einem üppig besetzten Angriff ist es einer der jüngsten Spieler, der heraussticht. Und damit ist er ein Paradebeispiel für das neue Milan. Leao kam 2019 für 29,5 Millionen Euro aus Lille. Kein Schnäppchen, aber gut investiertes Geld.

Sein Marktwert wird mittlerweile laut transfermarkt.de auf 50 Millionen Euro geschätzt. Leao bringt die für Außenspieler üblichen Fähigkeiten mit: Schnelligkeit, Technik, Torgefahr. Er arbeitet darüber hinaus sehr engagiert in der Defensive mit und ist beinahe omnipräsent auf dem Platz. Was auf hohem Niveau aber den Unterschied macht, sind Konstanz und Zuverlässigkeit. Lange fehlte ihm diese Qualität, aber je länger die nun abgelaufene Saison andauerte, desto besser wurde Leao. Er reifte zuletzt zu einer absoluten Konstante in der Offensive der Rossoneri.

Deshalb will Milan den Vertrag mit seinem Top-Talent auch möglichst bald verlängern. Schon im Januar gab es erste Gerüchte, zuletzt wurden diese wieder konkreter. Leaos Agent ist Jorge Mendes und der soll den jüngsten Aufstieg seines Klienten nutzen wollen.

© imago images Rafael Leao hat mit drei Toren und sechs Assists in den vergangenen sechs Serie-A-Spielen einen starken Schlussspurt hingelegt.

Juve zahlt mehr als doppelt so viel für den Kader

Ein Blick aufs Gehaltsgefüge wertet den Erfolg der letzten zwei Jahre nochmal auf. Milan zahlt für seinen jetzigen Kader rund 175 Millionen Euro pro Saison. Juventus Turin (370 Millionen Euro) und Inter (260 Millionen Euro) sind deutlich potenter - von der internationalen Konkurrenz ganz zu schweigen.

Die Kaderplanung der Norditaliener war in den vergangenen Jahren aber ein herausragendes Merkmal des Erfolgs. Dass die US-Investorengruppe Elliott Management im Jahr 2018 eine neue Ära eingeleitet hat und den Klub vor allem auch finanziell in ein neues Fahrwasser führen konnte, sollte nicht romantisch verklärt werden.

Doch Milan hatte in den vergangenen Jahrzehnten häufig Geld. Sehr viel Geld. Und wusste dieses sehr gekonnt zu verbrennen. Mit Stefano Pioli (Trainer seit 2019) und Paolo Maldini (seit 2019 technischer Direktor) wurde jedoch eine sportliche Leitung etabliert, die die Milan-Philosophie zurückbringen und weiterentwickeln konnte. Und diese lässt sich eben anhand von Spielern wie Leao hervorragend erklären.

Nur drei Spieler des Meisterteams kamen vor 2018 nach Mailand. Obwohl Zlatan Ibrahimovic (40), Simon Kjaer (33), Olivier Giroud (35) oder Alessandro Florenzi Teil des diesjährigen Kaders sind, stellt Milan das zwölftjüngste Team der Liga (26,8 Jahre im Schnitt). Jünger als Juventus Turin (27,1), Neapel (27,4) oder Inter (30,1) - sogar der jüngste Meisterkader seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. Maldini ist der Vater dieses Erfolgs.

Es gab schon Gespräche! Versaut Milan dem BVB einen Transfercoup? © getty 1/22 Die AC Milan spielt eine hervorragende Saison in der Serie A und aktuell scheint sogar der erste Meistertitel seit der Spielzeit 2010/2011 zum Greifen nahe. Doch die guten Leistungen der Milan-Stars sind auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben. © getty 2/22 Ein Schlüsselspieler der Rossoneri hat sich bereits für einen Wechsel entschieden und ihm könnten weitere Leistungsträger folgen. Im Sommer möchte sich Milan daher auch um Verstärkungen für die neue Saison bemühen. Die Wechselkandidaten im Überblick. © getty 3/22 Mögliche Abgänge - FRANCK KESSIE: Der Ivorer spielt seit 2017 für Milan und ist seither die Konstante im Mittelfeld der Rossoneri. Insgesamt 216 Spiele absolvierte Kessie bisher und konnte dabei 36 Treffer und 16 Assists beisteuern. © getty 4/22 Nächste Saison wird Milan jedoch nicht mehr auf Kessie bauen können. Der 25-Jährige hat offenbar bereits einen Vertrag beim FC Barcelona unterschrieben und wird Mailand nach fünf Jahren im Sommer verlassen. © getty 5/22 RAFAEL LEAO: Der Portugiese spielt dieses Jahr seine wohl bisher beste Saison im Trikot der Mailänder. Laut Gazetta dello Sport soll nun aber PSG die Fühler ausgestreckt haben und bereit sein, 70 Millonen Euro auf den Tisch zu legen. © getty 6/22 Laut dem Bericht wollen die Pariser Leao als Ersatz im Falle eines Abgangs von Kylian Mbappe verpflichten, der sich nach der laufenden Saison Real Madrid anschließen könnte. © getty 7/22 Leao betonte zuletzt allerdings, bei Milan Geschichte schreiben zu wollen und dass seine Berater bereits in Kontakt mit dem Klub wegen einer Vertragsverlängerung stehen. © getty 8/22 ISMAEL BENNACER: Der defensive Mittelfeldspieler steht wie Leao noch bis 2024 unter Vertrag, soll aber ebenfalls bald ein neues Arbeitspapier unterschreiben. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano steht eine vorzeitige Verlängerung im Raum. © getty 9/22 THEO HERNANDEZ: Laut der Gazetta dello Sport soll der FC Chelsea an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein, der Linksverteidiger verlängerte im Februar aber seinen Vertrag bis 2026 und wird daher wohl vorerst nicht wechseln. © getty 10/22 ALESSIO ROMAGNOLI: Der Kapitän der Mailänder könnte sich nach der Saison einem direkten Rivalen anschließen: Laut dem italienischen Journalisten Alfredo Pedulla soll Lazio Rom an einer Verpflichtung des 27-Jährigen interessiert sein. © getty 11/22 Milan wird bereits seit Längerem mit Sven Botman vom OSC Lille in Verbindung gebracht und bei einer Verpflichtung könnte Romagnoli möglicherweise als verzichtbar angesehen werden. © getty 12/22 Mögliche Zugänge – SVEN BOTMAN: Laut Fabrizio Romano ist Milan bereits "sehr nah dran", den Transfer von Botman einzutüten. Die Gespräche laufen bereits seit Monaten und der Niederländer ist wohl bereit, Milans Angebot anzunehmen. © getty 13/22 DIVOCK ORIGI: Auch bei diesem Transfer sind die Mailänder nach Informationen von Romano zuversichtlich, zeitnah eine Einigung erzielen zu können. Origi wäre sogar ablösefrei zu haben, da sein Vertrag beim FC Liverpool ausläuft. © getty 14/22 Für einen Transfer von Origi würde zudem sprechen, dass der 26-Jährige den Angriff der Rossoneri deutlich verjüngen würde. Zltatan Ibrahimovic ist bereits 40 Jahre alt und auch Olivier Giroud ist mit 35 nicht mehr der Jüngste. © getty 15/22 RENATO SANCHES: Bereits im Winter bemühten sich die Rossoneri um eine Verpflichtung des Portugiesen, im Sommer könnte ein neuer Anlauf gestartet werden. Laut Romano ist Sanches seit Monaten eine Priorität von Milan. © getty 16/22 TIMO WERNER: Laut dem englischen Express soll sich Werners Agent Volker Struth unter anderem mit Milan getroffen haben, um sich über einen möglichen Transfer im Sommer auszutauschen. © getty 17/22 Ein Transfer würde allerdings auch davon abhängen, ob der FC Chelsea bis dahin überhaupt berechtigt ist, wieder Geschäfte abzuwickeln. Zum aktuellen Zeitpunkt ist ein Wechsel daher vorerst reine Spekulation. © getty 18/22 Allerdings sind die Blues nach Informationen von SPOX und GOAL zwar nicht unzufrieden mit Werner, wären aber wohl aber zu Gesprächen über einen Transfer bereit. Zu den Interessenten zählt laut Sky auch der BVB. © getty 19/22 Ein Pluspunkt für die Schwarzgelben könnte sein: Werner wird wie Niklas Süle, der ablösefrei im Sommer nach Dortmund kommt, von Struth beraten. Und bei einem wahrscheinlichen Haaland-Abgang wäre er in Dortmund wohl gesetzt. © getty 20/22 STEVEN BERGWIJN: Der Niederländer konnte sich auch unter Antonio Conte nicht bei den Spurs durchsetzen. Immer wieder gibt es Gerüchte über einen Abgang und laut Calciomercato soll unter anderem die AC Milan Interesse zeigen. © imago images 21/22 MALIK THIAW: Im Winter soll Milan nach Informationen der Bild bereits 6,5 Millionen Euro für den 20-Jährigen geboten haben. Am Ende entschied sich Schalke aber gegen einen Transfer, um de Aufstiegschancen nicht zu schmälern. © getty 22/22 Im nächsten Transferfenster könnte Milan nochmal einen neuen Anlauf bei Thiaw starten. Angeblich wären die Königsblauen ab einer Summe von circa 10 Millionen Euro gesprächsbereit.

Milan wird durch junge Spieler geprägt

Die jungen Spieler sind es, die Milan in dieser Saison immer wieder auf Kurs gehalten haben. So wichtig Ibrahimovic, Giroud und Kjaer als Typen und mit ihrer Erfahrung für das Team auch sind: Allen voran Franck Kessie (25), Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Ismael Bennacer (alle 24), Sandro Tonali und eben Leao (beide 22) bilden eine sehr wichtige Achse.

Vor allem im Mittelfeld ist die Handschrift des Klubs gut zu erkennen. Keiner von ihnen lässt sich in eine Schublade stecken. Sie alle haben ausgeprägte Qualitäten in allen Anforderungsbereichen auf unterschiedlichen Positionen im zentralen Mittelfeld. Jeder von ihnen verfügt über die Qualität, die Stärken des anderen zu kompensieren, wenn es notwendig ist. Milan scoutet und verpflichtet junge Spieler, die auf ihren Positionen nicht nur mehrere Rollen beherrschen, sondern perfekt in den dynamischen Stil des Trainers passen.

Tonali und Bennacer sind beispielsweise hervorragende Spielmacher, die mit ihren Pässen Takt und Tempo bestimmen können. Gleichzeitig sind sie gute Zweikämpfer und Spielzerstörer, wenn es darauf ankommt. Kessie mag wiederum vor allem mit seinen Fähigkeiten im Pressing und als Balltreiber assoziiert werden, doch auch er ist gleichzeitig ein feiner Techniker.