Der AC Milan spielt am letzten Spieltag der Serie A in Sassuolo. Bei einem Unentschieden oder einem Sieg ist Milan auf jeden Fall Meister. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Sassuolo vs. AC Milan: Serie A heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Milan geht in den Titel-Showdown mit Stadtrivale Inter mit einem Vorsprung von zwei Punkten. Bei einem Sieg oder Unentschieden ist Milan Meister.

Vor Beginn: Der Anstoß zur Partie erfolgt im Mapei Stadium in Sassuolo um 18 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Sassuolo und dem AC Milan in der Serie A.

Sassuolo vs. AC Milan: Serie A heute live im TV und Livestream

Wer Sassuolo vs. AC Milan heute live verfolgen möchte, hat dazu eine Gelegenheit. Der Streamingdienst DAZN besitzt die exklusiven Rechte an der Live-Ausstrahlung der Serie A und zeigt somit auch Sassuolo Calcio gegen AC Mailand heute live.

Nutzen lässt sich DAZN aber nur kostenpflichtig. Eine Mitgliedschaft im Monatsabo kostet 29,99 Euro und im Jahresabo 274,99 Euro. Jetzt anmelden!

Serie A: Tabelle vor dem 38. Spieltag