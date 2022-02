Serie A: Franck Ribery erleidet nach Autounfall leichte Gehirnerschütterung

Der frühere Münchner Bundesligastar Franck Ribery hat bei einem Autounfall in Italien eine leichte Gehirnerschütterung erlitten.

"Bei einem Autounfall erlitt der Spieler Franck Ribery, der nicht am Steuer saß, eine leichte Kopfverletzung. Der Spieler wird vorsichtshalber ein paar Tage pausieren", gab sein Klub Salernitana bekannt.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Montag in Paestum in der Nähe der süditalienischen Stadt Salerno.