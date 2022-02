Inter vs. AC Milan, Übertragung: Serie A heute live im TV, Livestream und Liveticker

Derby in Italien: Inter Mailand und AC Mailand stehen sich am 24. Spieltag der Serie A gegenüber. SPOX klärt darüber auf, wie sich das Kräftemessen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Das dürfte spannend werden: Der 24. Spieltag der Serie A hält das Spitzenduell zwischen den Stadtrivalen Inter und AC Mailand bereit.

Die Nerazzurri gehen dabei sicherlich als leichter Favorit in die 90 Minuten, sie führen die Tabelle in der italienischen Liga nämlich an und haben dabei vier Punkte Vorsprung sowie auch noch eine Partie weniger absolviert als die Rossoneri, die Dritter sind.

Das Kräftemessen der Mailänder Klubs steigt am heutigen Samstag, den 5. Februar, Schauplatz ist natürlich das Giuseppe Meazza Stadion, die Heimstätte beider Teams. Der Anpfiff ertönt dort um 18 Uhr.

Wie sieht es mit der Übertragung von Inter gegen Milan im TV und Livestream aus? Und wo lässt sich das Derby im Liveticker verfolgen? SPOX klärt im Folgenden auf.

© getty In der Hinrunde trennten sich Inter und Milan mit einem 1:1.

Inter vs. AC Milan, Übertragung: Serie A heute live im TV und Livestream

Wer die Partie live anschauen möchte, kann sich freuen, denn sie wird hierzulande übertragen. Der Streamingdienst DAZN hält die Rechte an der Ausstrahlung der italienischen Liga, zeigt Euch daher natürlich auch Inter gegen Milan.

Ehe um 18 Uhr der Anstoß erfolgt, geht DAZN um 17.30 Uhr auf Sendung, um Euch noch etwas einzustimmen. Tobi Wahnschaffe moderiert, Experte ist Christian Bernhard, der zum Spiel dann an die Seite von Kommentator Carsten Fuß stößt.

Bei DAZN handelt es sich um einen kostenpflichtigen Anbieter. Für ein Monatsabo zahlt Ihr als Neukunden und wiederkehrende Mitglieder seit neuestem 29,99 Euro pro Monat, ein Jahresabo kostet 274,99 Euro. Dieses könnt Ihr auch in Raten à 24,99 Euro abstottern. Jetzt anmelden!

Neben der Serie A hat der Streamingdienst in Sachen Fußball unter anderem auch den italienischen Pokal, die Champions League, die Bundesliga, die Primera Division oder die Ligue 1 in seinem Live-Programm im Angebot. Über den Fußball hinaus seht Ihr beispielsweise die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, Darts, Motorsport, Wintersport und noch mehr.

Inter vs. AC Milan, Übertragung: Serie A heute im Liveticker

Wer kein Abonnement bei DAZN besitzt und auch kein Mitglied werden möchte, der darf sich zum Anstoß von Inter gegen Milan selbstverständlich auch gerne bei SPOX reinklicken. Hier steht nämlich ein Liveticker bereit, der über alles Wichtige informiert, was sich im San Siro tut.

Inter vs. AC Milan, Übertragung: Serie A heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Inter Mailand - AC Mailand

Inter Mailand - AC Mailand Wettbewerb: Serie A

Serie A Spieltag: 24

24 Datum: 5. Februar 2022

5. Februar 2022 Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Giuseppe Meazza Stadion, Mailand

Giuseppe Meazza Stadion, Mailand TV: -

- Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

