In Italien duellieren sich heute Inter Mailand und Juventus in der Supercoppa. SPOX teilt Euch mit, wie Ihr das Top-Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Supercup hier, Supercup dort: Während Real Madrid und der FC Barcelona am heutigen Mittwoch, den 12. Januar bei den Spaniern das erste Halbfinale der Supercopa austragen, steigt in Italien die Supercoppa Italiana. Hier steht sogar schon das Finale an.

Um den Gewinn des Pokal-Wettbewerbs kämpfen Inter Mailand und Juventus Turin. Der Anstoß ist für 21 Uhr geplant. Schauplatz des Spektakels wird das Giuseppe Meazza sein - die Heimstätte von Inter.

Inter vs. Juventus Turin, Übertragung: Supercoppa Italiana heute live im TV und Livestream

Wie lässt sich das Kräftemessen zwischen Inter und Juventus live verfolgen? Ganz einfach: bei DAZN. Der Streamingdienst besitzt für den italienischen Fußball nicht nur die Rechte an der Übertragung der Liga, sondern unter anderem auch für die Supercoppa. Als Kommentator führt Euch heute Carsten Fuß durch die Begegnung, Experte ist Christian Bernhard.

© getty In der Serie A gab es in der Hinrunde ein 1:1 zwischen Inter und Juve.

Inter vs. Juventus Turin, Übertragung: Supercoppa Italiana heute im Liveticker

Wichtig zu wissen: SPOX wird das Aufeinandertreffen zwischen Inter und Juve im Liveticker begleiten. Wer also nicht live bei DAZN einschalten kann, ist herzlich dazu eingeladen, hier vorbeizuschauen, um nichts Wichtiges zu verpassen. Während des Spiels wird es stetig schriftliche Updates geben.

Inter vs. Juventus Turin, Übertragung: Supercoppa Italiana heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Supercoppa Italiana: Historie mit Gewinnern

Juventus ist amtierender Titelträger der Supercoppa Italiana. Die Alte Dame hat den Pokal bis dato neunmal gewonnen, Inter steht bei fünf Erfolgen. Der letzte der Nerazzurri ist mittlerweile schon knapp zwölf Jahre her (2010).