In Italien steht heute mit dem Derby della Madonnina eines der prestigereichsten Derbys Europas an. AC Milan empfängt Inter Mailand. Wir tickern für Euch die Partie live mit.

AC Milan gegen Inter Mailand heißt nicht nur, dass sich die besten zwei Klubs aus der Stadt Mailand gegenüberstehen. Es ist auch das Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellendritten. Für Spannung wird also reichlich gesorgt. Hier gibt es das Derby della Madonnina im Liveticker.

Milan vs. Inter: Derby della Madonnina heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Derby della Madonnina verspricht auch in dieser Saison ein spannendes zu werden. Beide Mannschaften sind in der Liga aktuell in guter Form - vor allem aber der AC Mailand. Die Rossoneri sind fast perfekt in die Saison gestartet. Lediglich einmal nahmen sie nicht alle drei Punkte mit. Der amtierende Meister Inter Mailand hingegen ist nicht so dominant wie in der vergangenen Saison, kann jedoch noch mit Napoli und Stadtrivale Milan mithalten.

Vor Beginn: Das Topspiel am 12. Spieltag steigt im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion. Angepfiffen wird die Partie um 20.45 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Derby della Madonnina zwischen den Mailänder Klubs AC Milan und Inter Mailand.

Milan vs. Inter: Derby della Madonnina heute im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Serie A liegen bei DAZN, deswegen ist auch der Streamingdienst heute für das Spektakel verantwortlich. Vorberichte zum Spiel beginnen um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff, Alex Schlüter moderiert die Begegnung. Carsten Fuß fungiert als Kommentator. Er wird vom Experten Christian Bernhard begleitet.

Neben der Serie A bietet das "Netflix des Sports" unter anderem auch die Primera Division, die Ligue, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie den Großteil der Champions League an.

Das dafür benötigte Abonnement kostet im Monat 14,99 Euro, das Jahresabo ist mit einem Preis in Höhe von 149,99 Euro versehen.

