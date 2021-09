Juventus vs. AC Milan: Serie A heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Serie A trifft Juventus Turin auf den AC Mailand. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker.

Juventus vs. AC Milan: Datum, Anpfiff, Spielort, Infos

Am 4. Spieltag der Serie A empfängt Juventus Turin den AC Milan. Anpfiff ist am Sonntag, den 19.09.2021, um 20:45 im Allianz Stadium in Turin. Juventus legte in der Serie A einen klassischen Fehlstart hin und wartet nach 3 Spielen weiterhin auf den ersten Sieg. Für die Alte Dame ist das der schlechteste Saisonstart seit der Spielzeit 2015/16. Die Mailänder blieben bisher ohne Punkteverlust und liegen auf dem 2. Tabellenplatz. Saisonübergreifend sind die Rossoneri seit acht Ligaspielen ungeschlagen.

Juventus vs. AC Milan: Serie A heute live im TV und Livestream

Livebilder der Begegnungen gibt es heute exklusiv bei DAZN.

Juventus vs. AC Milan: Serie A heute im Liveticker

Juventus vs. AC Milan: Das direkte Duell

Insgesamt 172 Mal begegneten sich die beiden Teams in der Serie A bisher. Juventus führt diese Bilanz mit 67 Erfolgen an. Die Mailänder waren bisher 51 Mal siegreich, 54 Spiele endeten unentschieden. Die Bilanz der letzten zehn Duelle (inklusive Pokalspiele) spricht mit sechs Erfolgen für die Alte Dame, zwei der letzten drei Begegnungen entschied der AC Milan für sich. In den letzten fünf Duellen gingen die Mailänder nur ein Mal als Verlierer vom Platz.

Juventus vs. AC Milan: Die letzten Duelle

Serie A 2020/21: Juventus - Milan 0:3

Serie A 2020/21: Milan - Juventus 1:3

Serie A 2019/20: Milan - Juventus 4:2

Copa Italia SF-Rückspiel 2019/20: Juventus - Milan 0:0

Copa Italia SF-Hinspiel 2019/20: Milan - Juventus 1:1

Serie A: Die aktuelle Tabelle