Serie A: Juventus verhandelt um Manuel Locatelli: Sassuolo fordert 40 Millionen Euro

Der italienische Top-Klub Juventus Turin befindet sich in Verhandlungen mit Sassuolo Calcio wegen eines Transfers von Manuel Locatelli. Nach Informationen von SPOX und Goal lehnte Sassuolo ein erstes Angebot der Bianconeri für den Mittelfeldspieler jedoch ab.

Locatelli selbst steht einem Wechsel nach Turin positiv gegenüber, die Vorstellungen beider Klubs liegen aber noch weit auseinander. So möchte Juventus Locatelli für zwei Jahre mit einer anschließenden Kaufpflicht in Höhe von 30 Millionen Euro ausleihen.

Verhandlungen über Manuel Locatelli: Arsenal macht Juventus Konkurrenz

Sassuolo bevorzugt hingegen einen festen Abgang und fordert eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro. Neben der Alten Dame hat auch der FC Arsenal Interesse an einer Verpflichtung des Europameisters bekundet und bot dabei offenbar die geforderte Summe. Auch Borussia Dortmund wurde zuletzt mit Locatelli in Verbindung gebracht.

In der abgelaufenen Spielzeit stand der 23-Jährige in 34 Serie-A-Partien für Sassuolo auf dem Platz und war dabei an sieben Toren beteiligt. Zuletzt spielte er sich bei der EM ins Rampenlicht, bei der er in fünf Spielen zwei Treffer zum Titelgewinn der Italiener beitrug.