Juventus Turin: Arthur fällt nach Knie-OP zwei Monate lang aus

Der italienische Erstligist Juventus Turin muss zum Saisonstart ohne Mittelfeldspieler Arthur auskommen. Wie SPOX und Goal erfuhren, wird der Brasilianer infolge einer Knieoperation mindestens zwei Monate ausfallen.

Bereits beim 1:1-Remis im vergangenen Dezember gegen Atalanta zog sich Arthur bei einem Zweikampf eine Knieverletzung zu. Der 24-Jährige entschloss sich jedoch mit Blick auf den Kampf um die Champions League mit Juventus und die Copa America, eine womöglich notwendige Operation vorerst zu verschieben.

Mehr Sport - Jetzt für den SPOX-Newsletter anmelden!

Arthur: Rückkehr zu CL-Start denkbar

Seine Entscheidung hatte letztlich durchwachsene Ergebnisse zur Folge: So konnte sich Arthur zwar mit der Alten Dame am letzten Spieltag der Serie A noch auf den vierten Platz und somit in die Königsklasse schieben, die Einladung der Selecao zur Copa blieb jedoch aus.

Einen Monat vor Saisonstart muss sich Arthur nun einem operativen Eingriff unterziehen und wird anschließend zwei Monate ausfallen. Trainer Massimiliano Allegri wird somit zunächst ohne den Mittelfeldakteur planen müssen. Zum Start der Königsklasse im September könnte Arthur aber wieder verfügbar sein.