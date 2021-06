Cristiano Ronaldo vermeidet Bekenntnis zu Juventus Turin

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo hat sich kurz vor dem EM-Beginn für sein Land zu den Wechselspekulationen um seine Person geäußert und dabei ein Bekenntnis zu Juventus Turin vermissen lassen. Er konzentriere sich trotz der anhaltenden Gerüchte zunächst auf die Europameisterschaft, betonte der Stürmer des italienischen Rekordmeisters.

"Ich spiele seit Jahren auf höchstem Niveau, das beeinflusst mich nicht", betonte Ronaldo am Tag vor dem ersten Gruppenspiel seiner Portugiesen gegen Ungarn am Dienstag (18 Uhr im LIVETICKER). "Vielleicht hätte ich im Alter von 18 oder 19 Jahren schlaflose Nächte. Aber ich bin 36. Was auch immer kommt, es wird die beste Lösung sein. Ob das nun ein Verbleib bei Juve oder ein Transfer ist."

Ronaldo steht in Turin noch bis 2022 unter Vertrag. In der vergangenen Saison schnappte er sich in der Serie A mit 29 Treffern in 33 Einsätzen die Torjägerkanone, konnte aber auch nicht verhindern, dass die Bianconeri ihren hohen Ansprüchen in Liga und auch Champions League nicht gerecht wurden.

In Turin gibt es durchaus kritische Stimmen: Ronaldo ist mit einem Jahresgehalt von 31 Millionen Euro der mit Abstand teuerste Spieler des Kaders und auch Juventus muss auf seine Finanzen achten. Zudem kehrt Ex-Trainer Massimiliano Allegri zurück und dieser gilt nicht unbedingt als Ronaldo-Fan.

Juve: Allegri will CR7-Zukunft schnellstmöglich klären

Nach Informationen von SPOX und Goal sind die Juventus-Verantwortlichen davon überzeugt, dass der Angreifer aktuell Wechselmöglichkeiten ausloten lässt. Allegri und Co. wollen seine Zukunft derweil so schnell wie möglich geklärt haben. Auch, weil an Ronaldos Zukunft das Schicksal von Sturmpartner Paulo Dybala hängt. Der Argentinier glänzt seit dem 117-Millionen-Euro-Wechsel des Torjägers von Real Madrid nach Turin 2018 nur noch selten und geht ebenfalls in sein letztes Vertragsjahr.

Die Gerüchteküche um CR7 brodelt also. Vor allem Paris Saint-Germain und sein Ex-Klub Manchester United sollen Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Auch Sporting CP, Ronaldos erster Profiklub, wird als möglicher neuer Arbeitgeber gehandelt.