Medien: Inter Mailand und Juventus Turin buhlen um Massimiliano Allegri

Nach der Trennung von Coach Antonio Conte macht sich Serie-A-Meister Inter Mailand auf die Suche nach einem Nachfolger und buhlt laut Gazzetta dello Sport um die Dienste des ehemaligen Coaches von Juventus Turin, Massimiliano Allegri.

Inter muss sich jedoch mit der Konkurrenz von Juve auseinandersetzen, der Rekordmeister zieht seinen Ex-Trainer als Ersatz für Andrea Pirlo in Betracht. Der 53-jährige Allegri hatte vor zwei Jahren mit Juve seinen fünften Scudetto erobert und sich seitdem eine Auszeit genommen.

Die Alte Dame soll bereit sein, Allegri einen Vier-Jahres-Vertrag mit einem Gehalt von bis zu neun Millionen Euro per annum anzubieten, berichtete die Gazzetta. Der Mann aus der Toskana soll bereits ein Angebot von Spaniens Rekordchampion Real Madrid abgelehnt haben.

Nachdem sich Sportdirektor Fabio Paratici am Mittwoch von Juve getrennt hat, soll Manager Federico Cherubini nachfolgen, der über beste Kontakte zu Allegri verfügt. Sollte allerdings das Ringen um Allegri scheitern, will Inter angeblich die Verpflichtung des derzeit vereinslosen Ex-Coaches der AS Rom, Paulo Fonseca, prüfen. Auch der Trainer des FC Bologna Sinisa Mihajlovic wird als möglicher neuer Coach gehandelt.