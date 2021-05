Cristiano Ronaldo kauft sich "personalisierten" Ferrari

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat sich von der sportlichen Misere bei Juventus Turin abgelenkt und einen nagelneuen Ferrari gekauft. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, hat sich der 36-jährige Portugiese das Modell "Monza SP2" für 1,6 Millionen Euro zugelegt und den Ferrari in Maranello "personalisieren" lassen.

Ronaldo flog per Hubschrauber in Begleitung von Juve-Präsident Andrea Agnelli nach Maranello und traf dort unter anderem die Formel-1-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz sowie Ferrari-Teamchef Mattia Binotto.

Für Ronaldo und Rekordmeister Juventus läuft es in der Liga überhaupt nicht, der Klub ist auf Rang fünf abgerutscht und droht nach zuvor neun Meisterschaften in Serie die Champions League zu verpassen. Beim Heimspiel am Mittwoch gegen Sassuolo Calcio soll der Superstar geschont werden.