Juventus - Andrea Pirlo klagt nach Rauswurf: Konnte meinem Spielstil nicht folgen

Nachdem Juventus Turin am Freitag die Entlassung von Trainer Andrea Pirlo publik gemacht hatte, meldete sich der 41-Jährige noch am gleichen Abend zu Wort. Er habe seine Ideen bei der Alten Dame nicht umsetzen können, bemängelte er.

"Es war eine wunderbare, aber auch eine schwierige Saison", schrieb Pirlo auf seinen sozialen Kanälen. Der ehemalige Mittelfeld-Star hatte Juventus im Sommer 2020 als Trainerdebütant übernommen: "Als mich Juventus anrief, hatte ich nie an die Risiken gedacht, obwohl sie ziemlich offensichtlich waren." Dennoch würde Pirlo die Aufgabe auch rückblickend wieder annehmen: "Und wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich die gleiche Entscheidung treffen."

Der Weltmeister von 2006 erklärte, dass es ihm die "schwierige Situation" im Klub nicht erlaubt habe, "meine eigenen Entscheidungen zu treffen und meinem Spielstil zu folgen." Er sprach von einem "unerwarteten Ende", das ihm "noch deutlicher gemacht" habe, was er sich für seine Zukunft wünsche. Konkrete Einzelheiten nannte Pirlo in dieser Hinsicht jedoch nicht. Es sei laut ihm "an der Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen."

Nach neun Titeln in Serie hatte Juventus die erneute Meisterschaft verpasst, in der Champions League war bereits im Achtelfinale gegen den FC Porto Endstation. Laut Pirlo habe man dennoch die Ziele erreicht, da sich der Klub für die Champions League qualifizierte. Zudem gewann er mit der Mannschaft den italienischen Pokal.

Als Nachfolger stellte Juventus am Freitag Ex-Trainer Massimiliano Allegri vor, der mit Juve fünf Meisterschaften in Folge geholt hatte. Allegri hatte zuletzt eine Pause eingelegt.

