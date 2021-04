Serie A: Zlatan Ibrahimovic steht wohl vor Vertragsverlängerung bei AC Milan

Zlatan Ibrahimovic wird im Oktober 40 Jahre alt, ans Aufhören denkt der Schwede aber nicht. Gemäß Berichten aus Italien wird der Stürmer seinen Vertrag beim AC Milan sogar noch einmal verlängern. In Kürze soll die Tinte trocken sein.

Wie Sky Italia berichtet, haben sich Ibrahimovic und Milan auf eine Verlängerung geeinigt. Schon in den kommenden Tagen soll Vollzug vermeldet werden. Demnach wird der Oldie rund sieben Millionen Euro einstreichen, in etwa der Betrag, welchen er auch in dieser Saison bekommt. Ibrahimovics Vertrag läuft für den Moment noch am Saisonende aus.

In dieser Spielzeit machte Ibrahimovic bisher 15 Tore in 16 Spielen und bewies, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Der 39-Jährige kehrte sogar erst in die schwedische Nationalmannschaft zurück und bereitete beim 1:0 gegen Georgien den entscheidenden Treffer vor. Die Stürmer-Legende ist nun der älteste Spieler, der je für Schweden eingesetzt wurde.

Bei Milan spielt der Angreifer wieder seit dem Januar 2020, nachdem der Vertrag bei den L.A. Galaxy in den USA ausgelaufen war. Seither absolvierte Ibrahimovic 44 Pflichtspiele für die Rossonieri, in denen er 28 Treffer erzielte.