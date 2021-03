"Verbrecher" und Kotzsmileys: AC Milan nach Niederlage sauer auf Schiedsrichter und SSC Neapel

Die AC Milan verlor ein umkämpftes Spitzenduell in der Serie A mit Napoli am Sonntag mit 0:1. Im Nachgang gerieten die fußballerischen Ereignisse wie der goldene Treffer Matteo Politanos allerdings in den Hintergrund. Denn vor allem Milan-Linksverteidiger Theo Hernandez und sein Torhüter Gianluigi Donnarumma polterten gegen den Schiedsrichter und die Gegner.

Vor allem in der zweite Halbzeit des Matches kochten die Emotionen über. Nachdem Hernandez in den Schlussminuten ein Elfmeter verwehrt worden war, holte er sich für ein hartes Einsteigen gegen Victor Osimhen die Gelbe Karte ab. Zudem sah der Ex-Frankfurter Ante Rebic für die folgenden Diskussionen mit Schiedsrichter Fabrizio Pasqua Rot.

Kurz nach dem Spiel hatten sich die Gemüter zumindest bei Hernandez noch nicht beruhigt: Er postete in einer Instagram-Story ein Bild Pasquas, das er mit mehreren "Kotzsmileys" versah.

Obgleich der Post kurz darauf gelöscht wurde, könnten dem französischen Außenverteidiger nun ein Disziplinarverfahren und eine Sperre drohen.

Donnarumma Richtung Napoli-Spieler: "Verbrecherbande"

Nach dem Abpfiff hatte dann auch Gianluigi Donnarumma offenbar seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle. Laut dem Corriere dello Sport soll der Rossoneri-Keeper in Richtung Napoli-Bank und Trainer Gennaro Gattuso gebrüllt haben: "Ihr seid eine Verbrecherbande!" Verifiziert ist dies allerdings nicht. Das Fanportal sempremilan.com behauptet beispielsweise, Donnarumma haben die Neapolitaner eine "Musikband" genannt, da von der Bank nur Lärm gekommen sei.

Die Niederlage des Zweitplatzierten AC Milan freut ausgerechnet den Stadtrivalen Inter Mailand. Die Nerazzurri, die auf Platz eins der Serie-A-Tabelle stehen, haben nun bereits einen komfortablen Vorsprung von neun Punkten und steuern somit auf den Gewinn des Scudetto zu.