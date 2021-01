Mutter von Juventus-Star Cristiano Ronaldo verrät: "Isst einmal pro Woche Pizza"

Maria Dolores dos Santos Aveiro, Mutter von Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo, hat verraten, dass Ihr Sohn sich mit Blick auf seine Ernährung auch gerne mal eine Ausnahme gönnt.

"Mein Sohn mag auch Pizza. Er isst sie einmal pro Woche", erklärte sie in der portugiesischen Sendung Mae Energia. Allerdings lässt der 35-Jährige nicht zu, dass sich die aufgenommenen Kalorien in seinem Körper absetzen. "Danach gibt es jede Menge Sit-ups", fügte sie an.

Abgesehen vom Pizza-Verzehr achtet Ronaldo enorm auf seine Ernährung und den Umgang mit seinem Körper - und erwartet dies auch von seinem eigenen Sohn.

"Wenn er Coca Cola oder Orangenlimonade trinkt, dann werde ich wütend. Ich mag es auch nicht, wenn er Pommes isst. Um ehrlich zu sein, hat Junior großes Potenzial. Aber Talent ist nicht alles, es braucht harte Arbeit, das sage ich ihm oft", betonte der Offensivmann zuletzt bei den Globe Soccer Awards, bei denen er zum besten Spieler des 21. Jahrhundert gewählt wurde.