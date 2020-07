Milan-Star Zlatan Ibrahimovic deutet Karriereende an: "Tut mir für Tifosi leid"

Zlatan Ibrahimovic hat Andeutungen über ein baldiges Karriereende gemacht. "Es tut mir für die Tifosi leid, sie könnten mich bald nicht mehr live sehen", sagte der 38-Jährige bei DAZN nach dem 4:2-Sieg mit dem AC Mailand gegen Juventus Turin, bei dem er per Strafstoß sein fünftes Tor im elften Saisonspiel erzielte.

"Ob ich in Mailand bleibe? Ich habe noch einen Monat, um Spaß zu haben, danach geschehen Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Ich bin alt, das ist kein Geheimnis, doch das Alter ist nur eine Zahl", meinte der Schwede, der seit Januar zum zweiten Mal nach 2010 bis 2012 für Milan stürmt.

In typischer Zlatan-Manier schob Ibrahimovic nach: "Unsere Rivalen haben Glück. Wenn ich vom ersten Tag an gespielt hätte, hätte Milan den Scudetto gewonnen. Ich trainiere gut und ich kann die Mannschaft auf verschiedene Weise unterstützen. Ich bin Klubpräsident, Trainer und Spieler, alles zusammen. Doch man bezahlt mich nur als Spieler, das ist der negative Aspekt."

Als möglicher Ibrahimovic-Nachfolger wird der Tscheche Patrik Schick gehandelt, der derzeit von AS Rom an RB Leipzig ausgeliehen ist. Die Leipziger haben ihre Kaufoption aber (noch) nicht gezogen. Italienische Medien behaupten, dass Milans möglicher neuer Trainer Ralf Rangnick - früherer Coach in Leipzig - die Verpflichtung Schicks fordert.

Zlatan Ibrahimovic: Leistungsdaten nach Verein