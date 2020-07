Serie A: Ralf Rangnick dementiert Einigung mit AC Milan - Maldini und Pioli vor dem Aus

Ralf Rangnick hat übereinstimmende Medienberichte aus Italien und England gegenüber Sport1 dementiert, denen zufolge sein Wechsel zum AC Milan, wo er nach Ablauf der Saison Trainer Stefano Pioli und den technischen Direktor Paolo Maldini ersetzen soll, bereits in trockenen Tüchern sei.

Neben Rangnick, der atkuell bei Red Bull als Head of International Relations and Scouting tätig ist, reagierten auch die Rossoneri noch am Montagabend auf die Berichte des Guardian und Sky Italia und verwiesen darauf, dass eine Entscheidung in der Trainer- und der Management-Frage erst am Saisonende bekanntgegeben werde.

Bis dahin werde man Pioli das volle Vertrauen schenken, hieß es in einer Stellungnahme. Der 54-Jährige hatte erst im Oktober den Trainerposten in der Modemetropole übernommen. Erst nach der Corona-Pause kamen die Mailänder unter ihm jedoch auf Touren. Seit dem Re-Start verloren die Rossoneri kein Spiel mehr, schlugen unter anderem die Roma (2:0), Scudetto-Kandidat Lazio (3:0) und trotzten Juventus ein 0:0 im Coppa-Halbfinale ab. Dass Rangnick den Posten von Pioli und auch den von Maldini in Personalunion übernehmen wird, gilt jedoch als wahrscheinlich.

Bereits seit Monaten sorgt die Personalie Rangnick in der italienischen Metropole für Aufregung. Anfang März verließ Milan-Manager Zvonimir Boban den Verein im Zwist, nachdem er in italienischen Medien die Führungsspitze scharf attackiert hatte. Auch Maldini platzte im Mai angesichts der sich haltenden Gerüchte, denen zufolge Rangnick auch seinen Posten bei den Rossoneri übernehmen werde.

Ibra, Pirlo, Seedorf und Co.: Die letzte Milan-Mannschaft, die Meister wurde © getty 1/36 Der König ist zurückgekehrt. Doch kommt mit Zlatan Ibrahimovic auch der Erfolg zum AC Milan zurück? Immerhin liegt die letzte Meisterschaft schon neun Jahre zurück - im Kader damals: Ibra. SPOX zeigt, wer außerdem dabei war. © getty 2/36 TORHÜTER - Christian Abbiati (damals 33 Jahre alt, 35 Einsätze): Ließ in der kompletten Saison nur 24 Gegentore zu, so viele sind es aktuell schon nach der Hinrunde. Er beendete 2016 seine Karriere und arbeitete ein Jahr als Teamkoordinator bei Milan. © getty 3/36 Marco Amelia (damals 28 Jahre alt, 4 Einsätze): Nach Stationen bei einigen italienischen Klubs und beim FC Chelsea beendete der Keeper 2017 seine Karriere beim heutigen Drittligisten LR Vicenza Virtus. Aktuell trainiert er den Viertligisten Vastese. © getty 4/36 Flavio Roma (damals 36 Jahre alt, 1 Einsatz): Wechselte 2012 zurück zur AS Monaco. Zwei Jahre später beendete der Keeper seine Karriere im Fürstentum. © getty 5/36 ABWEHR: Ignazio Abate (damals 23 Jahre alt, 29 Einsätze): Der Rechtsverteidiger kam aus der Milan-Jugend und spielte noch im vergangenen Jahr bei den Rossoneri. Sein Vertrag wurde jedoch nicht verlängert, aktuell ist Abate vereinslos. © getty 6/36 Luca Antonini (damals 28 Jahre alt, 22 Einsätze): Der Linksverteidiger spielte in seiner Karriere bei zwölf verschiedenen italienischen Klubs. Er beendete 2016 beim Viertligisten AC Prato, wo er schon mit 19 spielte, seine Karriere. © getty 7/36 Daniele Bonera (damals 29 Jahre alt, 16 Einsätze): Der Innenverteidiger stammt aus der Brescia-Jugend und stand schon beim Champions-League-Titel der Rossoneri 2007 im Kader. Im Sommer 2019 beendete er nach vier Jahren bei Villarreal seine Karriere. © getty 8/36 Didac Vila (damals 21 Jahre alt, 1 Einsatz): Kam im Winter 2010 zu Milan. Als zweiter Backup nahm er den Titel mit und wurde danach immer wieder verliehen. 2017 landete er über AEK Athen bei seinem Jugendverein Espanyol Barcelona und ist dort gesetzt. © getty 9/36 Marek Jankulovski (damals 33 Jahre alt, 5 Einsätze): Wechselte nach dem Meistertitel zu seinem tschechischen Heimatklub Bankik Ostrava zurück und ließ dort seine Karriere ausklingen. Er spielte insgesamt sechs Jahre für Milan. © getty 10/36 Nicola Legrottaglie (damals 33 Jahre alt, 2 Einsätze): Der Innenverteidiger kam zur Winterpause von Juventus und verließ die Rossoneri bereits ein halbes Jahr später wieder. Seit Sommer ist der Italiener Trainer der U19 von Pescara (Serie B). © getty 11/36 Alessandro Nesta (damals 34 Jahre alt, 26 Einsätze): Nach zehn Jahren bei Milan wechselte der Abwehrchef zu Montreal Impact. Beim FC Chennaiyin beendete Nesta 2015 seine Karriere in Indien. Seit dem Juli 2019 trainiert er den Zweitligisten Frosinone. © getty 12/36 Massimo Oddo (damals 34 Jahre alt, 7 Einsätze): Kehrte nach einer erfolglosen Leihe beim FC Bayern 2009 zu Milan zurück. 2012 beendete er seine Karriere bei den Rossoneri und versucht sich seitdem als Trainer - aktuell beim AC Perugia (Serie B). © getty 13/36 Sokratis (damals 22 Jahre alt, 5 Einsätze): Der ehemalige BVB-Profi spielte nur im Meisterjahr bei Milan. Über Genua, Werder Bremen und Dortmund landete der Grieche 2018 beim FC Arsenal. © getty 14/36 Thiago Silva (damals 26 Jahre alt, 33 Einsätze): Wechselte 2012 zu Paris Saint-Germain und wurde zu einem der besten Innenverteidiger der Welt. Silva ist bei PSG auch unter Tuchel Kapitän und absoluter Leistungsträger. © getty 15/36 Mario Yepes (damals 34 alt, 13 Einsätze): Der Kolumbianer ging 2013 zu Atalanta Bergamo, ehe er seine aktive Laufbahn beim argentinischen Klub San Lorenzo beendete. Heute ist auch er Trainer, jedoch aktuell ohne Verein. © getty 16/36 Gianluca Zambrotta (damals 33 Jahre alt, 15 Einsätze): Legte nach seinem Vertragsende 2012 eine Pause ein und heuerte 2013 beim FC Chiasso in der Schweiz an. Nach vier Monaten beendete er seine Karriere dann endgültig. Zuletzt war er Co-Trainer in China. © getty 17/36 MITTELFELD: Massimo Ambrosini (damals 33 Jahre alt, 18 Einsätze): Wechselte nach 15 Jahren bei Milan 2013 nach Florenz und beendete dort ein Jahr später seine Karriere. Nach dem Rücktritt von Paolo Maldini war Ambrosini von 2009 bis 2013 Milan-Kapitän. © getty 18/36 Kevin-Prince Boateng (damals 23 Jahre alt, 26 Einsätze): Über die Stationen Schalke 04, Las Palmas und Eintracht Frankfurt kam der Ghanaer 2018 nach Sassuolo, ehe er für ein halbes Jahr an den FC Barcelona ausgeliehen wurde. Spielt nun für Florenz. © getty 19/36 Urby Emanuelson (damals 24 Jahre alt, 9 Einsätze): Kam damals in der Winterpause von Ajax Amsterdam. Nach Stationen bei AS Rom, Bergamo, Verona und Sheffield spielt der Niederländer inzwischen beim FC Utrecht. © getty 20/36 Mathieu Flamini (damals 26 Jahre alt, 22 Einsätze): Wechselte 2013 zurück zum FC Arsenal und war auch dort wieder phasenweise Stammspieler. Nach Stationen bei Crystal Palace und Getafe ist er aktuell vereinslos. © getty 21/36 Gennaro Gattuso (damals 32 Jahre alt, 31 Einsätze): Beendete seine Karriere 2013 in Sion und kehrte Ende 2017 als Trainer zurück nach Mailand. 2019 trennten sich die Wege "im beiderseitigen Einvernehmen". Im Dezember wurde Gattuso Trainer des SSC Neapel. © getty 22/36 Alexander Merkel (Damals 18 Jahre alt, 6 Einsätze): Nach zahlreichen Ausleihen spielt der Deutsch-Kasache inzwischen bei Heracles Almelo in der niederländischen Eredivisie. Zwischen 2016 und 2018 stand er beim VfL Bochum unter Vertrag. © getty 23/36 Andrea Pirlo (damals 31 Jahre alt, 17 Einsätze): Nach zehn Jahren in Mailand wechselte der "Architekt" nach dem Meisterjahr zu Juventus Turin. Anfang 2018 beendete Pirlo seine Karriere bei New York City in der MLS. © getty 24/36 Clarence Seedorf (damals 34 Jahre alt, 30 Einsätze): Wechselte nach zehn Jahren beim AC Milan 2012 nach Brasilien zu Botafogo und beendete dort 2014 seine Karriere. Zwischenzeitlich trainierte er gemeinsam mit Patrick Kluivert die Nationalelf von Kamerun. © getty 25/36 Rodney Strasser (damals 20 Jahre alt, 3 Einsätze): Nach einem Wechsel zu Genua und zahlreichen Ausleihen stand der in Sierra Leona geborene Strasser zuletzt bei ASD Villafranca Veronese in der Serie D unter Vertrag. Aktuell ist er vereinslos. © getty 26/36 Mark van Bommel (damals 33 Jahre alt, 14 Einsätze): Kam zur Rückrunde 2011 vom FC Bayern zu den Rossoneri. Der Niederländer schloss sich 2012 PSV Eindhoven an, beendete dort sein Karriere und wurde Cheftrainer. Im Dezember 2019 wurde MvB jedoch entlassen. © getty 27/36 Ronaldinho (damals 30 Jahre alt, 11 Einsätze): Kam als Winterneuzugang für 25 Mio. Euro von Barca. Genoss seinen Legendenstatus auch bei Milan, spielte aber nicht mehr die tragende Rolle wie noch beim FC Barcelona. Beendete seine Karriere in Brasilien. © getty 28/36 STURM: Alexandre Pato (damals 20 Jahre alt, 25 Einsätze): Spielt nach Stationen bei den Corinthians, FC Chelsea, Villarreal und zwei lukrativen Jahren bei TJ Quanjian (6 Mio. Jahresgehalt) wieder in seiner Heimat beim FC Sao Paulo. © getty 29/36 Giacomo Beretta (damals 18 Jahre alt, 1 Einsatz): Wechselte 2017 nach einigen erfolglosen Ausleihen zu Foggia und spielt inzwischen bei Ascoli in der Serie B. Dort ist er jedoch nur Ergänzungsspieler. © getty 30/36 Zlatan Ibrahimovic (damals 28 Jahre alt, 29 Einsätze): Wurde 2010 zu Saisonbeginn von Barca an Milan ausgeliehen und steuerte 14 Tore und 12 Assists zum Titel bei. Nach Stationen bei PSG, Manchester United und LA Galaxy ist Ibra wieder zurück in Mailand. © getty 31/36 Filippo Inzaghi (damals 37 Jahre alt, 6 Einsätze): Fehlte beinahe die gesamte Saison aufgrund einer Kreuzband-OP. Beendete nach 11 Jahren beim AC Milan 2012 seine Karriere. Seit Sommer 2019 trainiert "Pippo" den Zweitligisten Benevento Calcio. © getty 32/36 Nnamdi Oduamadi (damals 19 Jahre alt, 1 Einsatz): Nach Ausleihen in die Türkei und Finnland verließ der Nigerianer Milan im September 2018. Nach einem Jahr in Albanien bei Tirana ist er aktuell vereinslos. © getty 33/36 Robinho (damals 26 Jahre alt, 34 Einsätze): Trug mit seinen 14 Saisontreffern einen erheblichen Teil zur Meisterschaft bei. Landete 2014 beim FC Santos, danach in China. Seit Januar 2019 spielt der Brasilianer in der Türkei bei Basaksehir. © getty 34/36 Antonio Cassano (damals 28 Jahre alt, 17 Einsätze): Kam in der Meistersaison hinter Ibrahimovic und Pato nur sporadisch zum Zug und erzielte lediglich vier Treffer. War zuletzt vereinslos und beendete seine Karriere schließlich im Oktober 2018. © getty 35/36 Marco Borriello (damals 28 Jahre alt, 1 Einsatz): Stammt aus der Milan-Jugend und war seit jeher Leihspieler. Nahm bei Milan zwei Meistertitel mit, ehe er an die AS Rom verkauft wurde. Im Januar 2019 beendete er seine Karriere bei UD Ibiza. © getty 36/36 Massimiliano Allegri (damals 43 Jahre alt): Es war sein zweites Jahr bei Milan. Wurde 2014 entlassen, ging zu Juventus und holte dort fünf Scudetti in Folge. Im Sommer folgte die Trennung, seitdem ist er vereinslos.

Milan-Direktor Maldini giftet gegen Rangnick: "Konzept von Respekt überdenken"

"Bevor er Italienisch lernt, sollte er das Konzept von Respekt überdenken", giftete Maldini, nachdem Rangnick in der Bild-Zeitung offen über eine Anfrage aus Mailand gesprochen hatte: "Es gibt Kollegen, die trotz der momentanen Schwierigkeiten auf professionelle Art und Weise die Saison zum Abschluss bringen wollen und das Wohl von Milan vor ihr eigenes stellen."

Milan-Legende Maldini, der fast 650 Pflichtspiele für die Rossoneri absolvierte, unterstellte Rangnick, die "ganze Macht" im Klub an sich reißen zu wollen und in Bereiche grätschen zu wollen, in denen "Fachleute mit regulärem Vertrag arbeiten". Die angeblichen Forderungen Rangnicks seien wie ein "Platzsturm".

Das Vertrauen in Maldini als Sportchef soll jedoch nicht unbedingt vorhanden sein. Milan-Chef Ivan Gazidis soll dem 52-Jährigen einen Job als Klub-Botschafter angeboten haben. Die Ankunft Rangnicks würde für Maldini demnach eine eindeutige Degradierung bedeuten.

Aktuell kämpft der strauchelnde Riese Milan, der seit neun Jahren auf den nächsten Scudetto wartet, noch um einen Platz im internationalen Wettbewerb. Auf den ersten Europa-League-Platz und den SSC Neapel fehlen den Rossoneri aktuell zwei Punkte. Am Abend empfangen die Mailänder Spitzenreiter Juventus zum Topspiel (ab 21.30 Uhr live auf DAZN).

Serie A: Milan in der Tabelle nur auf Platz sieben