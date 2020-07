Kampf um die Vizemeisterschaft: Atalanta Bergamo dreht Spiel bei Parma Calcio

Atalanta Bergamo mit dem deutschen Legionär Robin Gosens darf vom besten Serie-A-Abschneiden der Vereinsgeschichte träumen. Die Lombarden gewannen am vorletzten Spieltag bei Parma Calcio 2:1 (0:1) und haben die Vizemeisterschaft im "Endspiel" am Samstag gegen Inter Mailand in eigener Hand.

Ruslan Malinowski (70.) und Alejandro Gomez (84.) drehten die Partie, nachdem Parma durch den Schweden Dejan Kulusevski (34.) in Führung gegangen war.

Damit fehlen Bergamo nur noch zwei Treffer, um als erstes Team seit der Saison 1950/1951 die 100-Tore-Schallmauer zu durchbrechen. Damals hatten das die Mailänder Klubs Inter und AC (jeweils 107) sowie Juventus Turin (103) geschafft.

Inter spielt am späten Dienstagabend noch gegen den SSC Neapel und könnte Bergamo vor dem 38. Spieltag wieder um einen Punkt überflügeln.