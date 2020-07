Die Saison in der italienischen Liga neigt sich dem Ende zu. Doch wann findet eigentlich der letzte Spieltag statt? Alle Infos dazu und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Serie A: Wann findet der letzte Spieltag statt?

Am Sonntag, 2. August, findet der 38. und damit letzte Spieltag der italienischen Serie A statt. Eine Uhrzeit für die Spiele steht noch aus.

Serie A: Die Partien des 38. Spieltags

Heim Auswärts AC Mailand Cagliari Calcio SPAL Ferrara AC Florenz CFC Genua Hellas Verona FC Atalanta Bergamo Inter Mailand SSC Neapel Lazio Rom Lecce Parma Calcio Juventus Turin AS Rom Brescia Calcio Sampdoria Genua Bologna FC Turin US Sassuolo Calcio Udinese Calcio

Serie A live im TV und Livestream sehen

Serie A im Liveticker verfolgen

Alle Spiele der höchsten italienischen Spielklasse könnt Ihr bei SPOX im Liveticker verfolgen. Neben der Serie A gibt es bei SPOX auch Liveticker zu vielen anderen Sport-Events.

Serie A: Die Tabelle vor dem 35. Spieltag

Juventus Turin führt vier Spiele vor Saison-Ende mit acht Punkten vor Inter Mailand. Die Top 4 haben sich bereits einen großen Vorsprung auf die Nicht-Champions-League-Plätze erarbeitet.

Im Tabellenkeller dagegen ist SPAL bereits abgestiegen. Auch für Brescia und Lecce sieht es nicht gut aus.