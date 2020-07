Andrea Pirlo übernimmt Trainerposten bei Juventus Turin

Die Rückkehr von Italien-Ikone Andrea Pirlo zu Juventus Turin ist perfekt. Das gab der italienische Meister am Donnerstagnachmittag offiziell bekannt.

Bei der Alten Dame übernimmt der 41-Jährige den Trainerposten der eigenen U23 und folgt damit auf Fabio Pecchia.

Die Zweitvertretung Juves spielt aktuell in der drittklassigen Serie C. Der frühere Mittelfeld-Star absolvierte 2018 den Trainerschein und darf somit ab der dritten Liga einen Cheftrainerposten übernehmen. Als Assistenztrainer dürfte er auch in der höchsten italienischen Spielklasse arbeiten.

Damit kehrt der Maestro nach fünf Jahren wieder an den Ort zurück, an dem er zwischen 2011 und 2015 eine Vielzahl an Erfolgen feierte - unter anderem wurde er mit den Bianconeri viermal italienischer Meister.

Pirlo beendete 2018 seine aktive Karriere

Zuvor spielte Pirlo, der seine Karriere bei Brescia Calcio begann, knapp zehn Jahre lang für Ligarivale AC Milan. Nach seinem Engagement bei Juve wechselte er in die USA zu New York City, wo er seine aktive Karriere im Januar 2018 beendete.

Für die italienische Nationalmannschaft lief der Weltmeister von 2006 insgesamt 116-mal auf und erzielte 13 Treffer.