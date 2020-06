Serie A: Alle Informationen zum Re-Start und der Übertragung im TV und Liveticker

In der Serie A rollt endlich wieder der Ball! Nach der Wiederaufnahme der Coppa Italia vergangene Woche nimmt nun auch die erste italienische Liga wieder Ihren Spielbetrieb auf. Alles zum Re-Start und wie Ihr die restlichen Saisonspiele live verfolgen könnt, verraten wir euch hier.

Serie A: Wann stehen die ersten Spiele nach dem Restart an

Am kommenden Samstag, den 20. Juni, ist es wieder so weit: Die Serie A nimmt den Spielbetrieb nach der langen Corona-Pause wieder auf. Seit dem 23. Februar wurde in der ersten italienischen Liga kein Fußball mehr gespielt.

Am Wochenende stehen die noch verbleibenden Spiele des 25. Spieltags an. In der Serie A werden ähnliche Sicherheitsvorschriften gelten wie in der Bundesliga, Primera Division und Premier League.

Serie A: Wer überträgt die Spiele?

Die restlichen Spiele der Serie A werden, wie auch bereits vor der Coronapause, der Streamingdienst DAZN übertragen. Alle Spiele werden dort live und in voller Länge gezeigt.

DAZN überträgt neben den Spielen der Serie A auch die Coppa Italia sowie den Supercup. Hinzu kommen die Bundesliga, Ligue 1 und Primera Division sowie Champions League und Europa League.

© imago images

Serie A im Liveticker

Wer die Spiele nicht bei DAZN verfolgen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, die Spiele kostenlos im Liveticker zu verfolgen. Damit verpasst Ihr garantiert keine Spielzene!

Hier kommt Ihr zum Liveticker-Kalender.

Serie A: Der 25. Spieltag im Überblick

Mit Inter Mailand und Atalanta Bergamo sind am Sonntag auch zwei Topteams im Einsatz: Bergamo empfängt Sassuolo, Inter trifft auf Sampdoria Genua.

Datum Heim Ergebnis Gast Sender 21.02. 20:45 Uhr Brescia Calcio 1:2 SSC Neapel DAZN 22.02. 15:00 Uhr Bologna 1:1 Udinese Calcio DAZN 22.02. 18:00 Uhr SPAL Ferrara 1:2 Juventus Turin DAZN 22.02. 20:45 Uhr AC Florenz 1:1 AC Mailand DAZN 23.02. 12:30 Uhr CFC Genua 2:3 Lazio Rom DAZN 23.02. 18:00 Uhr AS Rom 4:0 Lecce DAZN 20.06. 19:30 Uhr FC Turin -:- Parma Calcio DAZN 20.06. 21:45 Uhr Hellas Verona FC -:- Cagliari Calcio DAZN 21.06. 19:30 Uhr Atalanta Bergamo -:- US Sassuolo Calcio DAZN 21.06. 21:45 Uhr Inter Mailand -:- Sampdoria Genua DAZN

Serie A: Die Tabelle vor dem Re-Start

Ein spannendes Saison-Finale erwatet Euch: Juventus Turin und Lazio Rom kämpfen Kopf an Kopf um den Meistertitel. Im Tabellenkeller siehht es hingegen für SPAL und Brescia Calcio schlecht aus.