Serie A: Robin Gosens von Atalanta Bergamo will in die Bundesliga

Robin Gosens träumt von einem Wechsel in die Bundesliga. "Man macht sich Gedanken, und ich habe auch nie einen Hehl draus gemacht, dass ich den Traum Fußball-Bundesliga realisieren möchte", sagte der Abwehrspieler im RTL/ntv-Interview. Daher "gibt es da auch schon einen Plan, den ich im Kopf habe."

Gosens steht bis 2023 noch beim italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo unter Vertrag. Aufgrund der Corona-Pandemie befindet er sich seit sechs Wochen in häuslicher Quarantäne. Mit der Vorstellung, im Mai oder Juni wieder Fußball zu spielen, tut er sich noch schwer.

Er finde es "immer noch etwas krass und komisch. Dass du seit Wochen im schrecklichsten Ort Europas bist und jetzt Ende Mai die Fußballschuhe schnüren sollst und komplett zur Normalität übergehen sollst - das finde ich im Kopf aktuell noch schwer zu verarbeiten, ehrlich gesagt", so Gosens.

Der 25-Jährige hofft zudem, dass nach der Coronakrise ein Umdenken bei den Menschen stattfindet. "Wir leben in einer Zeit und einer Gesellschaft, in der man nie zufrieden ist. Wir wollen immer mehr. Wir wollen immer höher hinaus. Ich glaube, dass das nicht richtig ist. Wir müssen auch mal stillstehen und zufrieden sein. Das ist nicht ganz einfach in dieser Welt, aber vielleicht zeigt uns genau diese Krise, dass wir das müssen", sagte Gosens.