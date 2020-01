SSC Neapel gegen Inter Mailand heute live sehen: Serie A im Livestream, TV und Liveticker

Der SSC Neapel steht nach einer enttäuschenden ersten Halbserie zum Auftakt ins neue Jahr unter Zugzwang: Um den Anschluss an die internationalen Plätze nicht völlig aus den Augen zu verlieren, muss am 18. Spieltag der Serie A ein Sieg her. Die Aufgabe für den Tabellenachten ist allerdings alles andere als einfach: Neapel empfängt Tabellenführer Inter Mailand. SPOX gibt Euch alle Informationen, wo Ihr die Partie zwischen Napoli und Inter heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Neapel - Inter Mailand: Wann und wo findet die Serie-A-Partie statt?

Die Partie zwischen dem SSC Neapel und Inter Mailand findet am heutigen Montag um 20.45 Uhr statt und schließt den 18. Spieltag der Serie A ab. Austragungsort ist das San Paolo in Neapel.

SSC Neapel gegen Inter Mailand heute live sehen: Serie A im Livestream und TV

DAZN überträgt die Begegnung zwischen dem SSC Neapel und Inter Mailand wie alle anderen Spiele der Serie A live und exklusiv im Livestream. Eine TV-Übertragung des Spiels wird es nicht geben.

Die Übertragung auf DAZN beginnt pünktlich um 20.45 Uhr. Marco Hagemann wird das Spiel als Kommentator begleiten. Ihm steht als Experte Ralph Gunesch zur Seite.

Neapel - Inter Mailand heute live sehen: Was ist DAZN?

SSC Neapel - Inter Mailand heute im Liveticker verfolgen

Solltest Du keine Möglichkeit haben, das Spiel zwischen dem SSC Neapel und Inter Mailand im Livestream zu verfolgen, bieten wir bei SPOX auch einen Liveticker an, der dich zuverlässig auf dem Laufenden hält.

Neapel gegen Inter Mailand heute live: Die sportliche Ausgangssituation

Für den SSC Neapel verlief die erste Saisonhälfte nicht zufriedenstellend. Für das Team, das in den letzten Jahren fester Bestandteil der Spitzengruppe in der Serie A war, gleicht der achte Tabellenplatz einer mittleren Katastrophe. Der Rückstand auf Champions-League-Rang vier betrug vor dem 19. Spieltag bereits elf Punkte.

Für Trainer Gennaro Gattuso, der das Amt im Dezember von Carlo Ancelotti übernahm und in seinen ersten beiden Serie-A-Spielen gegen Parma und Sassuolo eine Niederlage und einen Sieg holte, geht die Arbeit nach der zweiwöchigen Weihnachtspause erst richtig los. Eine wichtige Aufgabe dabei: Die Heimstärke Napolis wieder finden. Im bisherigen Saisonverlauf gewann die Partenopei erst dreimal vor heimischem Publikum. Ein Heimsieg gegen Spitzenreiter Inter könnte nicht nur einen Spirit in der Mannschaft, sondern auch eine Euphorie im Umfeld entfachen.

Mit Inter Mailand kommt jedoch die taktisch reifste Mannschaft dieser Serie-A-Saison ins San Paolo. Antonio Conte hob Inter taktisch auf dein neues Niveau und impfte seinen Spielern darüber hinaus das Selbstvertrauen ein, Juventus Turin nach acht Meisterschaften in Folge tatsächlich wieder einmal vom Thron stoßen zu können.

Besonders auf sein Sturmduo kann sich Conte dabei verlassen: Romelu Lukaku (12) und Lautaro Martinez (8) erzielten gemeinsam bereits 20 Saisontore und sind die Garanten für den Erfolgslauf der Nerazzurri.

Im San Paolo war für Inter allerdings zuletzt wenig zu holen: Den letzten Serie-A-Auswärtssieg in Neapel holten die Nerazzurri im Oktober 1997 (damals 2:0). Seitdem blieben sie 13-mal sieglos.

SSC Neapel - Inter Mailand: Die letzten Duelle zwischen Napoli und Inter

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 17.05.2019 Serie A Neapel Inter 4:1 26.12.2018 Serie A Inter Neapel 1:0 11.03.2018 Serie A Inter Neapel 0:0 21.10.2017 Serie A Neapel Inter 0:0 30.04.2017 Serie A Inter Neapel 0:1

Neapel - Inter Mailand heute live im Livestream sehen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Neapel: Meret - Di Lorenzo, Manolas, Hysaj, Rui - Elmas, Allan, Zielinski - Insigne, Callejon, Milik

Meret - Di Lorenzo, Manolas, Hysaj, Rui - Elmas, Allan, Zielinski - Insigne, Callejon, Milik Inter Mailand: Handanovic - Bastoni, De Vrij, Skriniar - Candreva, Valero, Brozovic, Vecino, Biraghi - Martinez, Lukaku

Serie A: Die Tabelle vor Neapel gegen Inter

Inter Mailand führt nach 17 Spielen die Tabelle der italienischen Liga an. Der SSC Neapel liegt auf Platz 8.