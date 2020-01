AS Rom - Lazio Rom: Heute live im Livestream, TV und Liveticker

Derby della Capitale in der Serie A! Wenn der AS Rom heute auf den ewigen Konkurrenten Lazio Rom trifft, wird das Stadio Olimpico wieder zum Hexenkessel. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles zu Livestream und Liveticker zum Römer Derby am 21. Spieltag.

Du willst Roma - Lazio heute live sehen? Sichere dir jetzt schnell deinen kostenlosen DAZN-Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Serie A: Erlebe CR7 und Co. live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

AS Rom - Lazio Rom live: Datum, Uhrzeit und Ort des Derbys

Die Roma trifft am heutigen Sonntag (26. Januar) um 18 Uhr auf Lazio. Austragungsort des 152. Derbys ist das Stadio Olimpico, das 72.698 Zuschauern Platz bietet, und als Heimstätte beider Klubs fungiert.

AS Rom gegen Lazio Rom heute live: Livestream und TV

Das Kräftemessen der beiden Stadtrivalen wird bei DAZN übertragen. Dort werdet ihr ab 17.45 Uhr mit den wichtigsten Informationen versorgt, ehe ab 18 Uhr der Ball rollt.

DAZN ist ein Livestreaming-Dienst, der ein umfangreiches Angebot an Live-Sport zu bieten hat. Die Serie A gehört dabei genauso zum Portfolio wie die spanische La Liga und die französische Ligue 1. Ebenfalls werden alle Spiele der Europa League sowie ausgewählte Partien der Königsklasse übertragen.

Neben Fußball hat DAZN außerdem jede Menge US-Sport, Kampfsport, Boxen, Rugby und weitere Sportarten zu bieten.

Hier gelangst du zu deinem kostenlosen Probemonat.

Rom - Lazio heute live: Liveticker zur Partie

Analog zu etlichen weiteren Sportevents, welche wir euch im Liveticker anbieten, versorgen wir euch selbstverständlich auch rund um das heißeste Städtederby Italiens mit den wichtigsten Informationen. Zum SPOX Liveticker geht's hier entlang.

Roma vs. Lazio: Wo kann ich die Highlights sehen?

DAZN bietet euch nicht nur einen Livestream an, der Streaming-Dienst stellt euch wenige Stunden nach Abpfiff zusätzlich Highlights zur Verfügung. Neben den Höhepunkten dieser Partie finden sich auf der Online-Plattform auch Clips zu den Spielen der anderen europäischen Top-Ligen.

© getty

Lazio und Ciro Immobile stark wie nie, die Roma als Verfolger

Die Laziali rund um den Top-Torjäger der Serie A, Ciro Immobile (23 Tore in 19 Spielen), befinden sich in einer blendenden Verfassung und spielen eine derart starke Saison, wie sie ihre Anhänger schon lange nicht mehr bestaunen durften. Die Himmelblauen liegen auf Platz drei und haben seit dem 5. Spieltag (0:1 bei Inter) keine Partie mehr in der Serie A verloren - das entspricht einer Serie von märchenhaften 14 Spielen!

Bei den Giallorossi hingegen hinkt man den eigenen Erwartungen hinterher. Mit Paulo Fonseca wechselte man bereits den Trainer, mit sieben Punkten Rückstand auf die Himmelblauen rangiert der Klub von Francesco Totti auf Rang vier. Im Gegensatz zu den Rivalen steht man allerdings in der KO-Runde der Euro League und trifft dort auf KAA Gent aus Belgien.