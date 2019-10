Cristiano Ronaldo: "Ich bin nicht von Training besessen"

Cristiano Ronaldo hat eine angebliche Trainingsbesessenheit abgestritten. "Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht von Training besessen, ich bin von Erfolg besessen", sagte er in einem Interview mit SPORTbible. "Das sind zwei völlig verschiedene Sachen."

Am Dienstag trifft Ronaldo mit Juventus in der Champions League auf Bayer Leverkusen (21 Uhr im LIVETICKER). Nach vier Königsklassen-Triumphen mit Real Madrid und einem mit Manchester United strebt Ronaldo seinen sechsten Titelgewinn an.

Artikel und Videos zum Thema Serie A: Erlebe CR7 und Co. live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Zweifel wegen seines fortgeschrittenen Alters wischte der 34-jährige Stürmer beiseite: "Ich liebe den Fußball immer noch. Ich liebe es, die Fans zu unterhalten, die Cristiano lieben. Das Alter ist egal, es geht nur um Mentalität. Aber wer weiß, was in den nächsten ein oder zwei Jahren ist?"

Ronaldos Vertrag bei Juventus läuft noch bis 2022.