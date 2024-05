Kylian Mbappé will sich auf Sprint-Duell mit Leichtathletik-Legende Usain Bolt einlassen

Bolt hält immer noch mit 9,58 Sekunden den Weltrekord über 100 Meter. Der 37-Jährige beendete 2017 seine Leichtathletik-Karriere und versuchte danach sein Glück im Profifußball. Er trainierte beim australischen Klub Central Coast Mariners mit, zu einer Vertragsunterschrift kam es aber trotz ordentlicher Ansätze nicht.

Für Mbappé, einen der schnellsten Fußballer der Welt, wurde eine Zeit von 10,9 Sekunden für die 100 Meter hochgerechnet. Damit dürfte er aktuell tatsächlich keine Chance gegen den Jamaikaner haben, falls der noch in akzeptabler Verfassung ist.

Mbappé hat seinen Klub Paris Saint-Germain auch in dieser Saison wieder zum Titel in der Ligue 1 geschossen: Er erzielte in 28 Liga-Spielen 26 Treffer und lieferte auch noch sieben Assists.