Zwei Transfers? PSG will bei Barça offenbar gleich doppelt zuschlagen

Demnach hätten sich bereits Vertreter beider Vereine wegen der Spieler getroffen. Während Barça einem Transfer von Koundé nicht abgeneigt sein soll, stünde ein Abgang von Fort für die Katalanen derzeit nicht zur Debatte.

Der 25-jährige Koundé steht bei den Spaniern noch bis 2027 unter Vertrag. In der laufenden Saison kam der französische Innenverteidiger bisher in 38 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er zwei Tore und vier Vorlagen beisteuerte.

Forts Arbeitspapier ist noch bis 2025 datiert. Der 17-jährige Rechtsverteidiger durfte in dieser Spielzeit bislang in sieben Partien für die Profis ran. Dabei verbuchte der Spanier zwei Assists.

PSG und Barcelona treffen im Viertelfinale der Champions League aufeinander. Das Hinspiel steigt am Mittwoch in Paris, sechs Tage später gastieren die Franzosen zum Rückspiel in Spanien.