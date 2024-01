"Verlorener kleiner Junge": Weltmeister pocht auf PSG-Abschied von Kylian Mbappé - und fordert Wechsel zu Real Madrid

Da Mbappés Vertrag in Paris im Sommer ausläuft, darf er seit dem 1. Januar offiziell mit anderen Vereinen verhandeln. Die Königlichen gelten schon länger als Favorit auf einen Transfer, aber auch der FC Liverpool stieg angeblichzuletzt in den Poker um den Stürmer ein.

"Ich glaube, Mbappé stagniert heute. Ich hoffe aus tiefstem Herzen, dass er geht. Ich denke, er wird immer berechenbarer, es fehlt ihm an Kraft und Charakter, er verschwindet zu oft aus Spielen. Er hat die ganze Macht gewollt, man hat das Gefühl, er ist ein kleiner Junge. Man hat den Eindruck, der Anzug ist zu groß. Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen verloren, es gibt kein Gefühl der Symbiose. Seit ein paar Monaten läuft es bei PSG nicht mehr so gut.", sagte der einstige Welt- und Europameister mit Frankreich bei RMC Sport.

Während Mbappés 18 Ligatore in 11 Spielen in dieser Saison - mit denen er die Torschützenliste der Ligue 1 souverän anführt - Dugarrys Vorstellungen von "Stagnation" in Frage stellen würden, wirkt sich das Gerede über seinen möglichen Abgang hinter den Kulissen zweifelsohne negativ aus. Das zeigte sich kürzlich in einer Pressekonferenz mit Trainer Luis Enrique, der die Reporter auf die Frage nach Mbappés Verbindungen zu Real Madrid anschnauzte.