Von Einbrechern mit Messer bedroht: PSG-Spieler erlebt mit seiner Familie eine Horrornacht

Der Torhüter von Paris Saint-Germain, Alexandre Letellier, und seine Familie sind Berichten zufolge Opfer eines gewaltsamen Einbruchs in ihr Haus in Yvelines geworden.

er Vorfall soll sich in den frühen Morgenstunden am Dienstag ereignet haben. Gegen 2 Uhr morgens wurde der PSG-Keeper und seine Lebensgefährtin durch die Auslösung ihrer Alarmanlage geweckt, die sie auf ein Eindringen in ihren Garten aufmerksam machte.

Nach Angaben von RMC wurde sofort die Polizei verständigt. Den Tätern blieb jedoch genug Zeit, um in das Haus von Letellier einzudringen und das Paar mit seinen beiden kleinen Kindern festzuhaltem. In einer beängstigenden Tortur wurde Schmuck mit einem Messer erpresst.

Der Partnerin von Letellier soll ins Gesicht geschlagen worden sein, und die Tortur wurde erst durch das Eintreffen von Polizeikräften beendet. Drei der beteiligten Einbrecher wurden von der Kriminalpolizei in Versailles festgenommen und in Gewahrsam genommen.

Einer der festgenommenen Verdächtigen war 21 Jahre alt, während die beiden anderen erst 16 Jahre alt waren. Verschiedene bei dem Überfall gestohlene Gegenstände wurden in ihrem Besitz gefunden und sichergestellt. Alexandre Letellier, der bei PSG dritter Torwart ist und seit 2020 beim Meister der Ligue 1 unter Vertrag steht, erholt sich nun im Kreise seiner Familie von dem schrecklichen Vorfall.