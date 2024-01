"Ich will, dass Kylian Mbappé bleibt!" PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi macht Ansage an Konkurrenz

Nasser Al-Khelaifi, Klub-Boss von Paris Saint-Germain, hat zu den aufgekommenen Spekulationen um einen Abschied von Starspieler Kylian Mbappé im Sommer Stellung bezogen.

Zunächst machte Al-Khelaifi klar, dass er natürlich möchte, dass Mbappé seinen nach der Saison auslaufenden Vertrag bei PSG verlängert. "Ich rede nicht drumherum: Natürlich will ich, dass Kylian bleibt, ist doch klar. Er ist der beste Spieler der Welt. Und der beste Klub für Kylian ist Paris", sagte er bei RMC Sport und ergänzte, dass der Torjäger "der Schlüssel für unser Projekt" sei.

Al-Khelaifi zählte dann auf, was Mbappé an PSG aus seiner Sicht hat: "Er findet hier das beste Trainingszentrum der Welt, den besten Trainer auch. Jedes Jahr spielen wir in der Champions League und kommen sehr weit. Wir gehören zu den größten Klubs", meinte er.

Wann die Entscheidung von Mbappé falle, wollte oder konnte Al-Khelaifi nicht beantworten: "Wir haben viele wichtige Spiele vor uns. Ich bitte alle: Lasst uns und Kylian in Ruhe. Ich vertraue ihm. Er würde nie etwas machen, das dem Klub schadet. Wir gehören zur selben Familie", sagte der PSG-Boss.

Mbappés Vertrag bei PSG läuft im Sommer aus. Neben einem angeblich bevorstehenden Wechsel zu Real Madrid wurde in den vergangenen Tagen auch ein Wechsel zu einem Top-Klub der Premier League ins Gespräch gebracht.