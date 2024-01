Die nächste Wende? Kylian Mbappé hat angeblich Wechsel zugestimmt

Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain ist sich angeblich mit Real Madrid über einen ablösefreien Wechsel im Sommer einig. Das berichtet das französische Portal Foot Mercato.

Am Wochenende hatte noch die englische Tageszeitung The Times behauptet, dass sich Mbappé ernsthaft mit einem Wechsel in die Premier League beschäftige, da ihn die Angebote aus Madrid nicht überzeugt hätten.

Schon seit Monaten wird über Mbappés sportliche Zukunft spekuliert. Der 25-Jährige hatte seinem Klub im vergangenen Sommer mitgeteilt, dass er vor der Saison 2023/24 keine Vertragsverlängerung unterschreiben werde. Daraufhin verbannte ihn sein Klub kurzfristig, nahm ihn dann aber doch schnell wieder in den Kader der ersten Mannschaft auf.

Mbappé hatte Real 2022 nach zähen Verhandlungen abgesagt und einen neuen Vertrag in Paris unterschrieben. Der gilt aber nur bis zum Sommer 2024, sodass Mbappé nun ablösefrei gehen kann - ein Szenario, das sein Verein unbedingt verhindern will.