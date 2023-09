In der Ligue 1 kommt es am heutigen Abend zum Duell zwischen PSG und Olympique Marseille. Alle Informationen zu der Übertragung des Spitzenspiels und wo Ihr die Partie am 6. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, den 24. September, kommt es am 6. Spieltag der Ligue 1 zum Aufeinandertreffen zwischen PSG und Olympique Marseille. Der Anstoß der Partie erfolgt um 20.45 Uhr im Parc des Princes in Paris.

Für PSG verlief der Saisonstart nicht gerade nach Plan. Kylian Mbappe und Co. haben aktuell nach fünf Spielen acht Zähler auf den Konto - zu wenig für die Ansprüche in Paris. Unter der Woche war PSG jedoch in der Champions League im Einsatz und zeigte beim 2:0-Sieg gegen den BVB eine starke Leistung. Wie läuft es heute gegen Olympique Marseille?

Die heutigen Gäste waren ebenfalls unter der Woche im Europapokal im Einsatz. Gegen Ajax Amsterdam trennte sich Olympique Marseille in der Europa League mit 3:3. Und auch in der Liga musste Marseille zuletzt zwei Unentschieden hinnehmen. Das Team von Jean-Pierre Papin ist nach 5 Spieltagen weiterhin ungeschlagen und steht mit neun Punkten in der Tabelle sehr gut da.

PSG vs. Olympique Marseille heute live, Übertragung: Ligue 1 im Free-TV, Livestream und Liveticker - Die Infos

Spiel: Ligue 1, 6. Spieltag

Ligue 1, 6. Spieltag Duell: PSG vs. Olympique Marseille

PSG vs. Olympique Marseille Datum: 24. September

24. September Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Parc des Princes, Paris

Parc des Princes, Paris Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: DAZN, OneFootball

Übertragung im Liveticker: SPOX

© getty Führt Kylian Mbappé sein Team heute zum Sieg?

PSG vs. Olympique Marseille heute live, Übertragung: Ligue 1 im Free-TV und Livestream

Die Begegnung zwischen PSG und Olympique Marseille seht Ihr am heutigen Abend bei DAZN live und vollumfänglich. DAZN zeigt das Topduell ab 20.45 Uhr im Livestream. Für den Sender sind am Abend Stefan Galler als Kommentator sowie Alexis Menuge als Experte im Einsatz.

Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser. Im Livestream überträgt heute zudem OneFootball die Partie zwischen PSG und Olympique Marseille. Auf OneFootball könnt Ihr das Duell als Einzelstream erwerben.

Für ein DAZN-Abo zahlt Ihr im Monat zwischen 9,99 Euro und 44,99 Euro. Der TV-Sender bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World die Wahl zwischen drei Abo-Modellen. Neben der Ligue 1 zeigt DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Aerie A, die Primera Division, die Champions League, die NFL, die NBA, Tennis und noch vieles mehr.

PSG vs. Olympique Marseille heute live, Übertragung: Ligue 1 im Liveticker

Das Duell zwischen PSG und Olympique Marseille könnt Ihr am heutigen Abend hier bei SPOX im Liveticker verfolgen. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Rasen. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Ligue 1, 6. Spieltag: Die aktuelle Tabelle