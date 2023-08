Lionel Messi trifft auch in seinem ersten MLS-Spiel - Inter Miami schlägt New York Red Bulls

Lionel Messi hat bei seiner Premiere in der Major League Soccer (MLS) gleich sein erstes Tor erzielt. Der 36-Jährige besorgte für Inter Miami beim 2:0 (1:0) bei den New York Red Bulls in der 89. Minute den Treffer zum Endstand.

Eine Woche nach dem Triumph im League Cup war Messi erst in der 60. Minute eingewechselt worden, insgesamt war es sein elftes Tor im neunten Pflichtspiel für den neuen Klub.

Die Partie in New York war unter anderem auf Großbildleinwand am Times Square übertragen worden, im Stadion forderten die Fans lautstark eine Einwechslung von Messi.

"Ich verstehe den Wunsch der Leute, die wollen, dass er spielt, das wird überall passieren, wo wir hingehen", sagte Trainer Gerardo Martino: "Aber als Trainer kann ich mich nicht von den Wünschen der Fans leiten lassen. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Leo auf sich selbst aufpasst."

Messi hatte den Klub von David Beckham in den vergangenen Wochen im League Cup zum ersten Titel der Vereinsgeschichte geführt. Durch den Erfolg gegen New York gab Miami in der Eastern Conference der MLS die Rote Laterne ab, der Rückstand auf einen Play-off-Rang beträgt elf Punkte bei noch elf ausstehenden Spielen. Die Hoffnungen ruhen auf Messi.

"Er ist unglaublich, jeden Tag gibt es etwas Neues, auf und neben dem Platz", sagte Mitspieler Noah Allen: "Er ist ein unglaublicher Mensch, mit dem man spielen kann, und ich bin so glücklich, dass ich mit ihm spielen darf."