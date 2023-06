Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich für Verbleib von Mbappé einsetzen

Der französische Präsident Emmanuel Macron will Stürmerstar Kylian Mbappe von einem Verbleib bei Meister Paris St. Germain überzeugen.

Auf die Frage eines jungen PSG-Fans am Rande der VivaTech-Messe in Paris sagte Macron am Mittwoch, er habe "keine Ahnung" von der Zukunft Mbappes. "Aber ich werde versuchen, mich für den Verbleib des französischen Kapitäns einzusetzen", fuhr der Politiker fort.

Die Zukunft des Vizeweltmeisters ist offen. Am Montag hatte Mbappe der französischen Nachrichtenagentur AFP gesagt, die einseitige Option auf eine Vertragsverlängerung bei Frankreichs Fußball-Meister nie in Erwägung gezogen zu haben. Demnach habe Mbappe die Klubverantwortlichen schon am 15. Juli 2022 darüber informiert, dass er von dieser Option im kommenden Sommer keinen Gebrauch machen werde.

Mbappes Vertrag läuft im Sommer 2024 aus, mit der Aktivierung der Option hätte sich der Stürmerstar ein weiteres Jahr an PSG gebunden. Paris denkt nun über einen Verkauf seines 24 Jahre alten Ausnahmespielers in diesem Sommer nach, um eine Ablösesumme zu generieren. Als potentieller Abnehmer wird schon seit geraumer Zeit Real Madrid gehandelt.

Macron hat schon einmal mit Mbappe über dessen Zukunft gesprochen. Im vergangenen Jahr hatte der Offensivspieler öffentlich gemacht, dass er mit dem Staatsoberhaupt über seinen möglichen Wechsel zu Real gesprochen habe. Damals berichtete Mbappe, dass er die "guten Ratschläge" des französischen Präsidenten sehr schätze.