PSG: Neymar verpasst den Gewinn der Meisterschaft und provoziert seinen Klub

Neymar hat den Gewinn der Meisterschaft seines Klubs Paris Saint-Germain verpasst - weil er an einem Pokerturnier in Monaco teilnahm. Gemäß eines Berichts von L'Équipe werten die Verantwortlichen des Edelklubs dies als Provokation des Stürmers. Zum befeuerte die Zeitung die Gerüchte über einen Wechsel zu Manchester City.

Während Neymars Mannschaftskameraden am Samstagabend gegen Racing Straßburg (1:1) den Titel in der Ligue 1 vorzeitig klarmachten, weilte Neymar in Monaco und spielte in einem Casino Poker. Am Wochenende fand im Fürstentum der Grand Prix der Formel 1 statt. Laut The Express waren einige Mitglieder des F1-Trosses und Journalisten eingeladen, gegen Neymar zu zocken.

Der 31-Jährige gilt als leidenschaftlicher Pokerspieler. Oft streamt er seine Online-Partien. So auch im März, als er eine Million Euro verzockte.

Neymar wird seit Februar von einer schweren Knöchelverletzung außer Gefecht gesetzt. Ein Einsatz gegen Straßburg war ohnehin nicht möglich. Allerdings waren die ebenfalls verletzten Achraf Hakimi, Marquinhos und Presnel Kimpembe allesamt im Stadion, um live beim Titelgewinn dabei zu sein.

Trainer Christophe Galtier begründete Neymars Abwesenheit am Freitag noch damit, dass der Angreifer sich nach seiner Operation "noch nicht so gut bewegen" könne.

Neymar steht bei PSG noch bis 2025 unter Vertrag, inklusive der Option auf ein weiteres Jahr. Die Klubchefs möchten den Spitzenverdiener gerne von der Gehaltsliste kriegen. Auch Neymar selbst steht einem Abschied nach den Vorkommnissen der letzten Wochen offen gegenüber. Unter anderem hatten wütende Fans vor seiner Villa protestiert.

Neymar: Telefonat mit Pep Guardiola?

Vor allem Klubs aus der Premier League sollen Interesse an ihm zeigen. Der FC Chelsea und Manchester United wurden zuletzt gehandelt.

Die L'Equipe berichtete jedoch von einem brisanten Telefonat mit Citys Trainer Pep Guardiola in der vergangenen Woche. Der Teammanager des englischen Meisters habe sich bei dem Angreifer nach dessen Plänen für die kommende Transferperiode erkundigt und Eindrücke von dessen Einstellung sammeln wollen.

Neymar startete seine Profilaufbahn beim FC Santos und wechselte 2013 für 88 Millionen Euro zu Barça. Nachdem er mit den Katalanen große Erfolge gefeiert hatte, heuerte er 2017 für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro bei Paris Saint-Germain an.