Zukunft von Neymar: PSG kann sich wohl auch eine Leihe vorstellen

Paris Saint-Germain zieht hinsichtlich der Zukunft von Neymar offenbar auch eine Leihe mit anschließender Kaufoption in Betracht, sollte sich kein fester Verkauf des Brasilianers in diesem Sommer ergeben. Das berichtet L'Equipe.

Demnach erhoffen sich die Pariser davon mehr Optionen, um Neymar abgeben zu können - und sie würden dafür in Kauf nehmen, ihn erst ein Jahr später fix zu verkaufen.

Das extrem hohe Gehalt des Top-Stars dürfte viele Klubs abschrecken, zudem steht er wohl noch bis 2027 bei PSG unter Vertrag. Die finanziellen Voraussetzungen für eine Verpflichtung Neymars - ob Leihe oder Kauf - hätten wahrscheinlich vor allem Vereine aus der Premier League.

Dabei werden unter anderem Manchester United, der FC Chelsea und Newcastle United mit dem Supertechniker in Verbindung gebracht.

Neymar, der 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona in die französische Hauptstadt kam, hat bei PSG mittlerweile enorm an Kredit verloren. Jüngst ging die Abneigung sogar so weit, dass Fans der Pariser vor der Villa des 31-jährigen Offensivspielers zusammen kamen, um ihn zum Verlassen des Klubs aufzufordern.

Wegen einer Knöchelverletzung kann Neymar derzeit nicht auf dem Platz stehen und wird in dieser Saison kein Spiel mehr absolvieren. Zuletzt war er im Februar beim 4:3-Sieg in der Ligue 1 gegen Lille für PSG aufgelaufen.

Zuvor kam der brasilianische Nationalspieler in der laufenden Saison auf 18 Tore und 17 Vorlagen in 29 Einsätzen für Paris.