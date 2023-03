Scharfe Kritik von Patrice Evra an PSG: "Ein Showbusiness-Klub"

Für Patrice Evra geht es bei PSG zu viel um Glamour und zu wenig um Fußball. Das Aus gegen den FC Bayern kam für ihn zwangsläufig.

Das Aus von PSG in der Champions League gegen den FC Bayern kam für den ehemaligen französischen Nationalspieler Patrice Evra wenig überraschend. Das Starensemble werde in der Ligue nicht gefordert, spiele dort "mit einer Zigarre im Mund" und sei dann nicht in der Lage, gegen starke Gegner einen Gang hochzuschalten. Das erklärte Evra in der Show Rothen s'enflamme von Ex-PSG-Spieler Jerome Rothen bei RMC Sport.

Evra führte aus: "Im VIP-Bereich sehe ich keinen Bernard Lama (Ex-PSG-Torwart, d. Red.). Dafür aber Kim Kardashian und solche Leute. Das ist ein Showbusiness-Klub, der Fußball genießt keine Priorität."

Präsident Nasser Al-Khelaifi "liebe" den Verein zwar und mache "einen tollen Job. Aber wenn ich zu einem PSG-Spiel gehe, dann kriege ich die Botschaft, ein Konzert zu besuchen."

PSG führt die Tabelle in der Ligue 1 einmal mehr mit deutlichem Vorsprung an, hat es aber erneut verpasst, das große Ziel vom Triumph in der Champions League zu erreichen. In der Königsklasse war nach zwei Niederlagen gegen den FC Bayern im Achtelfinale Endstation für Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé und Co. Auch im Pokal ist der Top-Favorit bereits ausgeschieden.

In der Liga setzte es kürzlich zudem eine 0:2-Heimniederlage im Parc des Princes gegen Stade Rennes. Bei jenem Spiel war auch die von Evra angesprochene Influencerin Kim Kardashian im Stadion.

Nach der Länderspielpause wartet ein weiteres Heimspiel auf den Hauptstadtklub. Am 2.4. empfängt Paris Olympique Lyon.