PSG vs. Racing Straßburg, Übertragung heute live: Ligue 1 im TV, Livestream und Liveticker

So langsam kommen Europas Topligen nach der Weltmeisterschaft wieder in Fahrt, am heutigen Mittwoch geht es auch in der Ligue 1 wieder zur Sache. Unter anderem kommt es dabei zum Duell zwischen Paris Saint-Germain und Racing Straßburg. Wo Ihr das live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät SPOX.

Auch wenn der frischgebackene Weltmeister Lionel Messi noch im Sonderurlaub weilt, sind die Rollen heute klar verteilt. Der Tabellenerste PSG empfängt den Vorletzten Racing Straßburg. Los geht es im Parc des Princes in Paris um 21 Uhr.

Doch wo läuft das Duell heute live im TV und Livestream? Wir klären auf.

PSG vs. Racing Straßburg, Übertragung heute live: Ligue 1 im TV und Livestream

Wenn Ihr Spiele der Ligue 1 live sehen möchtet, habt Ihr dafür in Deutschland eine Anlaufstelle: DAZN. Auch die Begegnung zwischen Paris und Straßburg zeigt der Dienst, sowohl im TV via DAZN 2 als auch im Livestream über Website oder App. Stefan Galler wird die Partie zusammen mit Experte Akexis Menuge kommentieren, die Übertragung startet pünktlich zum Anpfiff.

Darüber hinaus hat DAZN übrigens noch mehr Fußball im Petto: Alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, Serie A und Primera Division - hier kommen Fußball-Fans auf ihre Kosten. Und wie hoch sind die? 29,99 Euro monatlich im Monats- und 24,99 Euro monatlich im Jahresabo. Dort inklusive sind zahlreiche weitere Events aus anderen Sportarten.

PSG vs. Racing Straßburg, Übertragung heute live: Ligue 1 im Liveticker

Wenn Ihr kein DAZN-Abo besitzen solltet, könnt Ihr auch einfach zu unserem Liveticker greifen. Damit verpasst Ihr keine wichtige Aktion.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen PSG und Racing Straßburg.

Ligue 1, PSG vs. Racing Straßburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Verratti, Ruiz, Vitinha - Soler - Neymar, Mbappé

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Verratti, Ruiz, Vitinha - Soler - Neymar, Mbappé Racing Straßburg: Sels - Pierre-Gabriel, Nyamsi, Perrin, Le Marchand, Delaine - Bellegarde, Aholou - Thomasson - Ajorque, Diallo

PSG vs. Racing Straßburg, Übertragung heute live: Die wichtigsten Infos

Ligue 1: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag